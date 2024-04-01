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Ooredoo ترعى ((أطول سفرة إفطار)) بالمباركية

4/1/2024 2:31:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ما زالت رائدة التواصل والابتكار شركة Ooredoo الكويت، تبدع في دورها الإنساني وتقدم حملات ومبادرات خيرية تصل من خلالها لشرائح المجتمع المستهدفة بطرق مبتكرة، تاركة صدى لافتا وأثرا اجتماعيا فعالا.
وفي هذا الإطار، قامت Ooredoo الكويت، بالتعاون مع جمعية النجاة الخيرية، لتشارك بدورها في رعاية أطول مائدة رمضانية لإفطار الصائمين في الكويت داخل أسواق المباركية، حيث اجتمع أكثر من 1500 شخص على هذه المائدة الهائلة لتناول وجبة الإفطار بعد صيام طويل، والتي جهزت على مد النظر، من أول المباركية إلى آخرها، داخل ممرات السوق العتيق، مقدمة مأكولات ومشروبات غنية للجالسين والمارين والزائرين، ولكل من كان بحاجة للطعام في هذا الوقت كما مثلت لحظة تضامن وتلاقي وتواصل بين أفراد المجتمع الكويتي الخير.
وجاءت مساهمة Ooredoo الرئيسية في تنظيم فعالية «أطول سفرة بالكويت» لإفطار الصائمين، ضمن شراكتها الممتدة مع جمعية النجاة الخيرية، كما تم إطلاق هذه المبادرة الخيرية في هذا الصرح التراثي، كونه يعد الرمز الكويتي الخالد للكرم والخير الوفير المتأصل في إرث دولة الكويت، واستمرار عطائها للجميع.
وهكذا تؤكد Ooredoo التزامها كشركة رائدة بتحقيق أركان استراتيجيتها الرائدة والشاملة للمسؤولية الاجتماعية، خاصة المتعلقة بتفعيل دورها الإنساني في تحسين جودة الحياة للفئات الأقل اقتدارا في المجتمع، كما سلطت Ooredoo الضوء على الدور الحيوي والفعال لمؤسسات العمل الخيري في تسهيل وتمكين المبادرات والفعاليات المجتمعية، مختصة بالشكر فريق النجاة الخيري التطوعي على انضمامه واتحاده مع متطوعي Ooredoo، لإقامة وتجهيز وترتيب هذه السفرة الرمضانية الكبيرة.
وأشادت Ooredoo بجهود الفريقين المتفانية في هذه المبادرة، والتي تعبر عن أخلاقهم الرفيعة وإنسانيتهم المرهفة، الأمر الذي يعكس السلوكيات الأخلاقية الإنسانية التي تتميز بها بيئة عمل Ooredoo والتزامها بأفضل ممارسات الاستدامة المجتمعية للشركات، التي تعتمد على مبادئ التضامن والتكافل الاجتماعي، والحرص على رد الجميل للمجتمعات التي تخدمها تلك المؤسسات.
وتجدر الإشارة إلى مبادرات Ooredoo الإنسانية الأخرى، والتي انطلقت ضمن شراكتها مع جمعة النجاة الخيرية، أبرزها كانت مبادرة «أبشروا بالخير»، التي تهدف إلى دعم الأسر المتعففة في الكويت خلال شهر رمضان، من خلال التبرع عبر استخدام مختلف وسائل الاتصال مثل الرسائل النصية والإشعارات ووسائل التواصل الاجتماعي، لتشجيع الأفراد على المساهمة في هذا العمل الإنساني النبيل بكل سهولة وراحة وأمان، بهدف تعزيز الرفاهية الاجتماعية وتقديم الدعم المادي والمعنوي للأسر المحتاجة.
وتؤكد Ooredoo على استمرار توسيع نطاق برنامجها المجتمعي، والتركيز بشكل أكبر على تعزيز الابتكار في العمل الإنساني لإحداث الأثر الإيجابي الأكبر، والمساهمة في بناء مجتمع أكثر تلاحما وتضامنا.

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