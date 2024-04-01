بالفيديو.. ((كيدزانيا)) احتفلت بالقرقيعان مع الأطفال

(MENAFN
- Al-Anbaa) احتفلت «كيدزانيا» الكويت بقرقيعان 2024، حيث استقبلت الأطفال الذين ارتدوا أزياء رائعة، لانتظار هدايا قرقيعان التي يقدمها شركاؤنا، وقدمت شكرا خاصا إلى جميع الشركاء الذين قدموا الحلويات والهدايا الأخرى بسخاء، بما أدى إلى نجاح فعالية قرقيعان كيدزانيا، ويشمل الشركاء: بنك الكويت الوطني، VI ماركتس، ونظاراتي حسن، وطلبات، ودي اتش ال، وعصير تايم، والجامعة الأمريكية بالكويت، وهايجين، وأوريدو، وشركة المطاحن الكويتية، ومجموعة الخليج للتأمين، وجريدة «الأنباء». أقيمت الاحتفالات بعد الإفطار، حيث قام الأطفال بالغناء والاحتفال على أنغام أغاني قرقيعان من التراث الكويتي، كما التقى الأطفال بشخصيات أوربانو وفيتا من فريق حراس كيدزانيا، كما قاموا بزيارة جميع المؤسسات المشاركة وقاموا بتوزيع الهدايا. وصممت كيدزانيا كمدينة حقيقية ومكتملة تشمل المباني والشوارع المرصوفة والمركبات وبها مرافق على شكل المؤسسات تحمل العلامات التجارية لهذه الشركات الرائدة المحلية والعالمية.
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