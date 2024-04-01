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بالفيديو.. ((كيدزانيا)) احتفلت بالقرقيعان مع الأطفال

4/1/2024 2:31:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفلت «كيدزانيا» الكويت بقرقيعان 2024، حيث استقبلت الأطفال الذين ارتدوا أزياء رائعة، لانتظار هدايا قرقيعان التي يقدمها شركاؤنا، وقدمت شكرا خاصا إلى جميع الشركاء الذين قدموا الحلويات والهدايا الأخرى بسخاء، بما أدى إلى نجاح فعالية قرقيعان كيدزانيا، ويشمل الشركاء: بنك الكويت الوطني، VI ماركتس، ونظاراتي حسن، وطلبات، ودي اتش ال، وعصير تايم، والجامعة الأمريكية بالكويت، وهايجين، وأوريدو، وشركة المطاحن الكويتية، ومجموعة الخليج للتأمين، وجريدة «الأنباء». أقيمت الاحتفالات بعد الإفطار، حيث قام الأطفال بالغناء والاحتفال على أنغام أغاني قرقيعان من التراث الكويتي، كما التقى الأطفال بشخصيات أوربانو وفيتا من فريق حراس كيدزانيا، كما قاموا بزيارة جميع المؤسسات المشاركة وقاموا بتوزيع الهدايا. وصممت كيدزانيا كمدينة حقيقية ومكتملة تشمل المباني والشوارع المرصوفة والمركبات وبها مرافق على شكل المؤسسات تحمل العلامات التجارية لهذه الشركات الرائدة المحلية والعالمية.

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