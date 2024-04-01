((تعاونية الشامية والشويخ)) كرَّمت الطلبة الفائقين ونجوم الرياضة الكويتية بمشاركة غير مسبوقة

(MENAFN
- Al-Anbaa) محمد راتب
نظمت جمعية الشامية والشويخ التعاونية حفلا لتكريم 600 من أبناء المنطقتين من الفائقين والفائقات في جميع المراحل الدراسية، وذلك برعاية رئيس مجلس الأمة الأسبق م.مرزوق الغانم، وبحضور مختار منطقة الشامية إبراهيم المشعل ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
شهد الحفل، الذي أقيم مساء الجمعة في قاعة الراية، مشاركة غير مسبوقة من من الطلبة وأولياء الأمور ونجوم الرياضة الكويتية، وذلك بتنظيم مذهل وإشراف وتنسيق من قبل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، حيث قامت الجمعية بتكريمهم بالهدايا والدروع وقسائم مشتريات.
وفي تصريح صحافي له على هامش الحفل، أكد رئيس اللجنة الاجتماعية في جمعية الشامية والشويخ التعاونية جاسم الارملي، أن مجلس الإدارة كان حريصا في تنظيم الحفل على إضفاء التميز الذي عرفت به الجمعية منذ تأسيسها، لنصنع من هذا الحدث حافزا للجميع على الجد والاجتهاد والمثابرة في طلب العلم والتفوق في التحصيل الدراسي، لافتا إلى أن تكريم الفائقين والفائقات في مراحل التعليم يعمل على تكريس أهمية التميز والمنافسة وغرس روح التفوق والإتقان بين أبنائنا الطلبة.
وأوضح الأرملي، أنه تم خلال الحفل تكريم الأوائل من جميع المراحل الدراسية، إضافة إلى فقرة لتكريم أبطال الشامية من نجوم الرياضة الكويتية، فضلا عن فقرات فنية قدمتها فرق من مدارس الشامية المشتركة ومدرسة خولة المشتركة بنات، كما تم تكريم مديري مدارس منطقة الشامية والشويخ.
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