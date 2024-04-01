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((تعاونية الشامية والشويخ)) كرَّمت الطلبة الفائقين ونجوم الرياضة الكويتية بمشاركة غير مسبوقة

4/1/2024 2:31:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد راتب
نظمت جمعية الشامية والشويخ التعاونية حفلا لتكريم 600 من أبناء المنطقتين من الفائقين والفائقات في جميع المراحل الدراسية، وذلك برعاية رئيس مجلس الأمة الأسبق م.مرزوق الغانم، وبحضور مختار منطقة الشامية إبراهيم المشعل ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
شهد الحفل، الذي أقيم مساء الجمعة في قاعة الراية، مشاركة غير مسبوقة من من الطلبة وأولياء الأمور ونجوم الرياضة الكويتية، وذلك بتنظيم مذهل وإشراف وتنسيق من قبل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، حيث قامت الجمعية بتكريمهم بالهدايا والدروع وقسائم مشتريات.
وفي تصريح صحافي له على هامش الحفل، أكد رئيس اللجنة الاجتماعية في جمعية الشامية والشويخ التعاونية جاسم الارملي، أن مجلس الإدارة كان حريصا في تنظيم الحفل على إضفاء التميز الذي عرفت به الجمعية منذ تأسيسها، لنصنع من هذا الحدث حافزا للجميع على الجد والاجتهاد والمثابرة في طلب العلم والتفوق في التحصيل الدراسي، لافتا إلى أن تكريم الفائقين والفائقات في مراحل التعليم يعمل على تكريس أهمية التميز والمنافسة وغرس روح التفوق والإتقان بين أبنائنا الطلبة.
وأوضح الأرملي، أنه تم خلال الحفل تكريم الأوائل من جميع المراحل الدراسية، إضافة إلى فقرة لتكريم أبطال الشامية من نجوم الرياضة الكويتية، فضلا عن فقرات فنية قدمتها فرق من مدارس الشامية المشتركة ومدرسة خولة المشتركة بنات، كما تم تكريم مديري مدارس منطقة الشامية والشويخ.

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