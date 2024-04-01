((النجاة الخيرية)) نظّمت أطول سفرة لإفطار الصائمين

(MENAFN
- Al-Anbaa) ليلى الشافعي
أعلن رئيس قطاع العلاقات العامة والإعلام والموارد بجمعية النجاة الخيرية عبدالله الشهاب عن تنظيم أطول سفرة في الكويت لإفطار الصائمين وذلك يوم السبت الماضي في سوق المباركية بمشاركة قرابة 2000 شخص من مختلف الجاليات المقيمة.
وأشار الشهاب إلى أن الفعالية تمت برعاية كل من وزارة الشؤون، ووزارة الداخلية، وبلدية الكويت، وشركة Ooredoo للاتصالات، ولجنة التعريف بالإسلام، مؤكدا أن الهدف من الفاعلية إبراز وجه الكويت الحضاري، وما جبل عليه الشعب الكويت من عطاء وكرم ضيافة.
وأشاد بدور وزارة الشؤون، ووزارة الداخلية في تنظيم ونجاح هذه الفعالية، وما تقدمه وزارات الدولة من دعم غير محدود لكافة الأعمال الخيرية والإنسانية، معربا عن فخره بما يقدمه موظفو جمعية النجاة الخيرية، والشباب الكويتي المتطوع من جهود في تنفيذ حملة «مليون إفطار صائم»، حيث يقومون يومياً بتوزيع وجبات إفطار الصائم على الصائمين، والسلال الرمضانية على الأسر المحتاجة ويقدمون التوعية للجاليات بكل اللغات عن طريق لجنة التعريف بالإسلام.
ووجّه الشكر لكل الداعمين والمتبرعين لجمعية النجاة الخيرية على مساهمتهم في نجاح حملات الجمعية في رمضان.
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