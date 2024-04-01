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((النجاة الخيرية)) نظّمت أطول سفرة لإفطار الصائمين

4/1/2024 2:31:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ليلى الشافعي
أعلن رئيس قطاع العلاقات العامة والإعلام والموارد بجمعية النجاة الخيرية عبدالله الشهاب عن تنظيم أطول سفرة في الكويت لإفطار الصائمين وذلك يوم السبت الماضي في سوق المباركية بمشاركة قرابة 2000 شخص من مختلف الجاليات المقيمة.
وأشار الشهاب إلى أن الفعالية تمت برعاية كل من وزارة الشؤون، ووزارة الداخلية، وبلدية الكويت، وشركة Ooredoo للاتصالات، ولجنة التعريف بالإسلام، مؤكدا أن الهدف من الفاعلية إبراز وجه الكويت الحضاري، وما جبل عليه الشعب الكويت من عطاء وكرم ضيافة.
وأشاد بدور وزارة الشؤون، ووزارة الداخلية في تنظيم ونجاح هذه الفعالية، وما تقدمه وزارات الدولة من دعم غير محدود لكافة الأعمال الخيرية والإنسانية، معربا عن فخره بما يقدمه موظفو جمعية النجاة الخيرية، والشباب الكويتي المتطوع من جهود في تنفيذ حملة «مليون إفطار صائم»، حيث يقومون يومياً بتوزيع وجبات إفطار الصائم على الصائمين، والسلال الرمضانية على الأسر المحتاجة ويقدمون التوعية للجاليات بكل اللغات عن طريق لجنة التعريف بالإسلام.
ووجّه الشكر لكل الداعمين والمتبرعين لجمعية النجاة الخيرية على مساهمتهم في نجاح حملات الجمعية في رمضان.

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