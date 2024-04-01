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((الصفا الإنسانية)) تنفذ حملة دفء الشتاء بقيرغيزستان

4/1/2024 2:31:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نفذت جمعية الصفا الخيرية الإنسانية مشروعها الموسمي «دفء الشتاء» لهذا العام للأرامل والأيتام والمساكين في جمهورية قيرغيزستان، برعاية من الأمانة العامة للأوقاف.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع: إن «الصفا الإنسانية» تحرص سنويا على تنفيذ مشروع «دفء الشتاء» بالشراكة الاستراتيجية مع «أمانة الأوقاف»، حرصا على رفع المعاناة وتحقيق التكافل الاجتماعي، حيث يتم توفير مواد الكسوة والفحم والبطانيات لتلك القرى الفقيرة في قيرغيزيا، في ظل الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، والحاجة الماسة للفقراء والأرامل والأيتام والمساكين.
وعن تفاصيل التنفيذ، أوضح الشايع أنه تم بفضل الله توزيع 3000 طن من الفحم بقيمة 90000 د.ك، وذلك في عدة محافظات وقرى على مستوى جمهورية قيرغيزستان وقد استفاد منها أكثر من 15000 شخص من الأرامل والأيتام والفقراء والمساكين.
وبين أن «الصفا الإنسانية» تمضي قدما في تحقيق رؤيتها الاستراتيجية نحو تفعيل الشراكات مع كافة المؤسسات والهيئات المانحة لمد يد العون والدعم للمحتاجين والمتضررين، مشيرا إلى أهمية هذه الشراكات، فقد أضحت من أهم الأعمدة التي يرتكز عليها العمل الإنساني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العمل الخيري الكويتي.
وتوجه بالشكر الجزيل للأمانة العامة للأوقاف وجميع العاملين في هذا الصرح الخيري الكويتي، سائلا الباري جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء على دعمهم العمل الخيري والإنساني داخل الكويت وخارجها.

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