((الصفا الإنسانية)) تنفذ حملة دفء الشتاء بقيرغيزستان

(MENAFN
- Al-Anbaa) نفذت جمعية الصفا الخيرية الإنسانية مشروعها الموسمي «دفء الشتاء» لهذا العام للأرامل والأيتام والمساكين في جمهورية قيرغيزستان، برعاية من الأمانة العامة للأوقاف.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع: إن «الصفا الإنسانية» تحرص سنويا على تنفيذ مشروع «دفء الشتاء» بالشراكة الاستراتيجية مع «أمانة الأوقاف»، حرصا على رفع المعاناة وتحقيق التكافل الاجتماعي، حيث يتم توفير مواد الكسوة والفحم والبطانيات لتلك القرى الفقيرة في قيرغيزيا، في ظل الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، والحاجة الماسة للفقراء والأرامل والأيتام والمساكين.
وعن تفاصيل التنفيذ، أوضح الشايع أنه تم بفضل الله توزيع 3000 طن من الفحم بقيمة 90000 د.ك، وذلك في عدة محافظات وقرى على مستوى جمهورية قيرغيزستان وقد استفاد منها أكثر من 15000 شخص من الأرامل والأيتام والفقراء والمساكين.
وبين أن «الصفا الإنسانية» تمضي قدما في تحقيق رؤيتها الاستراتيجية نحو تفعيل الشراكات مع كافة المؤسسات والهيئات المانحة لمد يد العون والدعم للمحتاجين والمتضررين، مشيرا إلى أهمية هذه الشراكات، فقد أضحت من أهم الأعمدة التي يرتكز عليها العمل الإنساني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العمل الخيري الكويتي.
وتوجه بالشكر الجزيل للأمانة العامة للأوقاف وجميع العاملين في هذا الصرح الخيري الكويتي، سائلا الباري جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء على دعمهم العمل الخيري والإنساني داخل الكويت وخارجها.
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