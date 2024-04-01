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نائب وزير الخارجية استقبل سفير فيتنام

4/1/2024 2:31:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية نجو توان ثانغ بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى دولة الكويت.

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