نائب وزير الخارجية استقبل سفير فيتنام

نائب وزير الخارجية استقبل سفير فيتنام
التاريخ
4/1/2024 2:31:36 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية نجو توان ثانغ بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى دولة الكويت.
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