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فرح الرومي: زيادة ارتفاع القسائم إلى 20م تؤثر على البنية التحتية بالمناطق السكنية

4/1/2024 2:31:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت عضوة المجلس البلدي م. فرح الرومي، أنها سجلت اعتراضها وملاحظاتها خلال بحث جدول 1 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي خلال جلسة المجلس البلدي العادية الأسبوع الماضي، على عدد من البنود الواردة في اللائحة، منها عدم الموافقة على مقترح السماح ببناء سردابين ضمن القسيمة الواحدة، بل الإبقاء على السماح ببناء سرداب واحد فقط على كامل القسيمة.
وقالت الرومي في تصريح صحافي إنها رفضت خلال الجلسة الموافقة على زيادة ارتفاع بناء القسيمة إلى 20 مترا كحد أقصى للبناء في مناطق السكن الخاص والنموذجي، حيث ستؤدي هذه التغييرات، إلى عدم الحفاظ على الأمن والسلامة وزيادة الضغط على البنية التحتية والخدمات التي تقدمها الدولة.
ولفتت الى ان المجلس البلدي حريص على إقرار اللوائح التي تصب في خدمة المصلحة العامة.

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