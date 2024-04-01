فرح الرومي: زيادة ارتفاع القسائم إلى 20م تؤثر على البنية التحتية بالمناطق السكنية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكدت عضوة المجلس البلدي م. فرح الرومي، أنها سجلت اعتراضها وملاحظاتها خلال بحث جدول 1 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي خلال جلسة المجلس البلدي العادية الأسبوع الماضي، على عدد من البنود الواردة في اللائحة، منها عدم الموافقة على مقترح السماح ببناء سردابين ضمن القسيمة الواحدة، بل الإبقاء على السماح ببناء سرداب واحد فقط على كامل القسيمة.
وقالت الرومي في تصريح صحافي إنها رفضت خلال الجلسة الموافقة على زيادة ارتفاع بناء القسيمة إلى 20 مترا كحد أقصى للبناء في مناطق السكن الخاص والنموذجي، حيث ستؤدي هذه التغييرات، إلى عدم الحفاظ على الأمن والسلامة وزيادة الضغط على البنية التحتية والخدمات التي تقدمها الدولة.
ولفتت الى ان المجلس البلدي حريص على إقرار اللوائح التي تصب في خدمة المصلحة العامة.
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