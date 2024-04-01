سونمز: الغبقة تقليد كويتي يضفي على تجمعاتنا بركات رمضان

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة دياب
اقامت السفيرة التركية لدى البلاد طوبى نور سونمز غبقة رمضانية بحضور شيوخ ومسؤولين وسفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى البلاد، وذلك مساء أول من أمس بمقر إقامتها.
وفي كلمة ألقتها أمام الحضور، قالت السفيرة التركية إن الغبقة هي أحد التقاليد الكويتية الرائعة التي تضفي على تجمعاتنا بركات الشهر الكريم وروح الوحدة والرحمة والتأمل.
وأضافت أن تركيا تشتهر بتقاليدها الرمضانية النابضة بالحياة، وأجوائها الاحتفالية، وفعالياتها المفعمة بالحيوية. وخلال شهر رمضان تنبض المدن التركية بالحياة وبالأضواء الملونة التي تزين الشوارع والأسواق المزدحمة بالمتسوقين الذين يشترون الأطعمة الخاصة والحلويات من أجل طعام الإفطار.
وتابعت السفيرة سونمز: عايشت شهر رمضان في دول مختلفة، وأستطيع أن أؤكد أن الابتعاد عن الوطن خلال هذا الشهر المبارك يثير مشاعر الحنين. ولحسن الحظ أنني موجودة في الكويت، حيث انها غنية بالتقاليد التي تجعلني أشعر كأني في بيتي، فهنا نجتمع بشكل شبه يومي في الغبقات والديوانيات، ونرى الأطفال في زي القرقيعان ونوزع عليهم الحلويات ونتذوق الأطباق الكويتية التقليدية أثناء الفطور والسحور.
وزادت: وراء العادات الملونة يكمن الجوهر الحقيقي لشهر رمضان المبارك، فهو أكثر من مجرد شهر، حيث انه وقت لاكتشاف الذات والتعاطف والتجديد. وبينما نصوم من الفجر حتى الغروب فإننا نشعر بأولئك الأقل حظا مما يعزز مشاعر التعاطف والالتزام بمساعدة المحتاجين.
واختتمت حديثها بجملة للرئيس رجب طيب أردوغان يقول فيها:
«دعونا نستفيد إلى أقصى حد من أجواء رمضان الرحيمة بالدعاء إلى الله تعالى أن يضع حدا للمعاناة والفظائع الممنهجة والتعذيب والقمع في مختلف أنحاء العالم، خاصة في فلسطين».
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