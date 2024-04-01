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سونمز: الغبقة تقليد كويتي يضفي على تجمعاتنا بركات رمضان

4/1/2024 2:31:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
اقامت السفيرة التركية لدى البلاد طوبى نور سونمز غبقة رمضانية بحضور شيوخ ومسؤولين وسفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى البلاد، وذلك مساء أول من أمس بمقر إقامتها.
وفي كلمة ألقتها أمام الحضور، قالت السفيرة التركية إن الغبقة هي أحد التقاليد الكويتية الرائعة التي تضفي على تجمعاتنا بركات الشهر الكريم وروح الوحدة والرحمة والتأمل.
وأضافت أن تركيا تشتهر بتقاليدها الرمضانية النابضة بالحياة، وأجوائها الاحتفالية، وفعالياتها المفعمة بالحيوية. وخلال شهر رمضان تنبض المدن التركية بالحياة وبالأضواء الملونة التي تزين الشوارع والأسواق المزدحمة بالمتسوقين الذين يشترون الأطعمة الخاصة والحلويات من أجل طعام الإفطار.
وتابعت السفيرة سونمز: عايشت شهر رمضان في دول مختلفة، وأستطيع أن أؤكد أن الابتعاد عن الوطن خلال هذا الشهر المبارك يثير مشاعر الحنين. ولحسن الحظ أنني موجودة في الكويت، حيث انها غنية بالتقاليد التي تجعلني أشعر كأني في بيتي، فهنا نجتمع بشكل شبه يومي في الغبقات والديوانيات، ونرى الأطفال في زي القرقيعان ونوزع عليهم الحلويات ونتذوق الأطباق الكويتية التقليدية أثناء الفطور والسحور.
وزادت: وراء العادات الملونة يكمن الجوهر الحقيقي لشهر رمضان المبارك، فهو أكثر من مجرد شهر، حيث انه وقت لاكتشاف الذات والتعاطف والتجديد. وبينما نصوم من الفجر حتى الغروب فإننا نشعر بأولئك الأقل حظا مما يعزز مشاعر التعاطف والالتزام بمساعدة المحتاجين.
واختتمت حديثها بجملة للرئيس رجب طيب أردوغان يقول فيها:
«دعونا نستفيد إلى أقصى حد من أجواء رمضان الرحيمة بالدعاء إلى الله تعالى أن يضع حدا للمعاناة والفظائع الممنهجة والتعذيب والقمع في مختلف أنحاء العالم، خاصة في فلسطين».

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