السفيرة البريطانية: الغبقة وسيلة رائعة لاحتضان الثقافة الكويتية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة دياب
استضافت السفارة البريطانية غبقة رمضانية جمعت مجموعة متنوعة من الأشخاص الذين يجمعهم الالتزام المشترك بمساعدة الآخرين. حضر الغبقة مجموعة من القطاع الخيري في الكويت، بينهم المهندسون المعماريون والمهندسون الزراعيون الذين يعملون على مكافحة تغير المناخ، والأطباء والمسعفون الذين يجرون العمليات الجراحية المنقذة للحياة، والمحامون الذين يقدمون خدمات مجانية للذين لا يستطيعون تحمل تكاليف التمثيل القانوني، والفنانون الذين ينشرون الفرح ويساعدون الناس على بناء ثقتهم من خلال الفنون، والمتطوعون من مجموعة من منظمات المجتمع المدني التي تدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدعو إلى تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين، وتدعم عددا من القضايا الأخرى الجديرة بالاهتمام. وقالت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس: «لقد كانت غبقة السفارة البريطانية وسيلة رائعة لاحتضان الثقافة الكويتية والاعتراف بأولئك الذين يكرسون وقتهم وطاقاتهم وخبراتهم بإيثار لإفادة مجتمعاتهم المحلية والوطنية وحتى الدولية».
وأعربت عن أملها في أن يكون الاجتماع قد أتاح فرصة للتواصل مع الأفراد ذوي التفكير المماثل واستكشاف الفرص لمزيد من التعاون.
وختمت لويس كلمتها بالقول: «إدراكا لأن العطاء هو ركيزة أساسية في شهر رمضان، شعرت أنا وفريقي بالفخر لرد الجميل للأشخاص الذين يكرسون الكثير من وقتهم ومهاراتهم وطاقتهم لمساعدة الآخرين طوال الشهر الكريم وما بعده».
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