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السفيرة البريطانية: الغبقة وسيلة رائعة لاحتضان الثقافة الكويتية

4/1/2024 2:31:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
استضافت السفارة البريطانية غبقة رمضانية جمعت مجموعة متنوعة من الأشخاص الذين يجمعهم الالتزام المشترك بمساعدة الآخرين. حضر الغبقة مجموعة من القطاع الخيري في الكويت، بينهم المهندسون المعماريون والمهندسون الزراعيون الذين يعملون على مكافحة تغير المناخ، والأطباء والمسعفون الذين يجرون العمليات الجراحية المنقذة للحياة، والمحامون الذين يقدمون خدمات مجانية للذين لا يستطيعون تحمل تكاليف التمثيل القانوني، والفنانون الذين ينشرون الفرح ويساعدون الناس على بناء ثقتهم من خلال الفنون، والمتطوعون من مجموعة من منظمات المجتمع المدني التي تدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدعو إلى تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين، وتدعم عددا من القضايا الأخرى الجديرة بالاهتمام. وقالت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس: «لقد كانت غبقة السفارة البريطانية وسيلة رائعة لاحتضان الثقافة الكويتية والاعتراف بأولئك الذين يكرسون وقتهم وطاقاتهم وخبراتهم بإيثار لإفادة مجتمعاتهم المحلية والوطنية وحتى الدولية».
وأعربت عن أملها في أن يكون الاجتماع قد أتاح فرصة للتواصل مع الأفراد ذوي التفكير المماثل واستكشاف الفرص لمزيد من التعاون.
وختمت لويس كلمتها بالقول: «إدراكا لأن العطاء هو ركيزة أساسية في شهر رمضان، شعرت أنا وفريقي بالفخر لرد الجميل للأشخاص الذين يكرسون الكثير من وقتهم ومهاراتهم وطاقتهم لمساعدة الآخرين طوال الشهر الكريم وما بعده».

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