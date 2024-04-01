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آلاف المصلين أحيوا ليلة 22 رمضان في مختلف المساجد

4/1/2024 2:31:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
وسط أجواء إيمانية أحيا آلاف المصلين ليلة 22 رمضان بمختلف المساجد والمراكز الرمضانية في البلاد.
وفي مسجد الدولة الكبير أمّ المصلين في الركعات الأربعة الأولى د. محمد البراك، فيما أمهم في الركعات الأربع الأخيرة والوتر فهد المطيري، كما ألقى خطبة الوعظ د.فرحان عبيد الذي شدد على أهمية الإخلاص في العبادة والذي يضاعف الحسنات إلى 700 ضعف.
مسجد بلال
وفي مسجد بلال بن رباح استمر التميز وتقديم أفضل الخدمات والوقوف على راحة المصلين والمتهجدين في تلك الليالي المباركة، وتواصل تدفق آلاف المصلين في ليلة 22 رمضان، حيث كانت التجهيزات على قدر الحضور سواء من سيارات «الغولف» لنقل آلاف الأسر ومختلف المصلين من مواقف السيارات للمسجد والعكس وخدمات الضيافة المتميزة.
من جهته، أكد المشرف العام للمراكز الرمضانية بمحافظة العاصمة مدير مساجد محافظة العاصمة عبدالحميد المطيري، أن الإدارة تسخر كل طاقاتها قبل وقت كاف من شهر رمضان لوضع تصوراتها لاحتياجاتها اللازمة لاستقبال جموع المصلين في المراكز الرمضانية، مشيرا إلى أنها عمدت إلى التنسيق مع بقية جهات الدولة لضمان سلامة المصلين.
وقال المطيري إنه ضمن إستراتيجية «الأوقاف» إقامة الشراكة مع وزارات ومؤسسات الدولة مثل وزارة الداخلية التي وضعت احتياطاتها الأمنية اللازمة لتوفير الأمن والسلامة للمصلين، والتنسيق مع وزارة الصحة التي جهزت عيادات طبية لمساعدة الفريق الرمضاني في خدمة المصلين بالإضافة إلى جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني.
وفي مركز الراشد تقدم لإمامة المصلين في الركعات الأربعة الأولى القارئ عبدالله طويرش، وفي الركعات الأربعة الأخيرة والوتر القارئ سلمان عبيد المطيري، وكانت الخاطرة بعنوان «التوبة»، والتي ألقاها د.خالد جمعة الخالدي.

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