آلاف المصلين أحيوا ليلة 22 رمضان في مختلف المساجد

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
وسط أجواء إيمانية أحيا آلاف المصلين ليلة 22 رمضان بمختلف المساجد والمراكز الرمضانية في البلاد.
وفي مسجد الدولة الكبير أمّ المصلين في الركعات الأربعة الأولى د. محمد البراك، فيما أمهم في الركعات الأربع الأخيرة والوتر فهد المطيري، كما ألقى خطبة الوعظ د.فرحان عبيد الذي شدد على أهمية الإخلاص في العبادة والذي يضاعف الحسنات إلى 700 ضعف.
مسجد بلال
وفي مسجد بلال بن رباح استمر التميز وتقديم أفضل الخدمات والوقوف على راحة المصلين والمتهجدين في تلك الليالي المباركة، وتواصل تدفق آلاف المصلين في ليلة 22 رمضان، حيث كانت التجهيزات على قدر الحضور سواء من سيارات «الغولف» لنقل آلاف الأسر ومختلف المصلين من مواقف السيارات للمسجد والعكس وخدمات الضيافة المتميزة.
من جهته، أكد المشرف العام للمراكز الرمضانية بمحافظة العاصمة مدير مساجد محافظة العاصمة عبدالحميد المطيري، أن الإدارة تسخر كل طاقاتها قبل وقت كاف من شهر رمضان لوضع تصوراتها لاحتياجاتها اللازمة لاستقبال جموع المصلين في المراكز الرمضانية، مشيرا إلى أنها عمدت إلى التنسيق مع بقية جهات الدولة لضمان سلامة المصلين.
وقال المطيري إنه ضمن إستراتيجية «الأوقاف» إقامة الشراكة مع وزارات ومؤسسات الدولة مثل وزارة الداخلية التي وضعت احتياطاتها الأمنية اللازمة لتوفير الأمن والسلامة للمصلين، والتنسيق مع وزارة الصحة التي جهزت عيادات طبية لمساعدة الفريق الرمضاني في خدمة المصلين بالإضافة إلى جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني.
وفي مركز الراشد تقدم لإمامة المصلين في الركعات الأربعة الأولى القارئ عبدالله طويرش، وفي الركعات الأربعة الأخيرة والوتر القارئ سلمان عبيد المطيري، وكانت الخاطرة بعنوان «التوبة»، والتي ألقاها د.خالد جمعة الخالدي.
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