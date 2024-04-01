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((الإعلام)): ((الصمت الانتخابي)) يبدأ ظهر غدٍ حتى نهاية يوم الاقتراع

4/1/2024 2:31:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف بوزارة الإعلام لافي السبيعي ان فترة «الصمت الانتخابي» تبدأ الساعة 12 من ظهر غد الأربعاء حتى نهاية الاقتراع يوم الخميس المقبل بموجب المادة 22 من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم 4 لسنة 2024.
وأضاف السبيعي في تصريح لـ «كونا» انه خلال فترة «الصمت الانتخابي» تتوقف جميع أعمال الدعايات الانتخابية للمرشحين قبل الموعد المحدد لبدء الانتخاب بـ24 ساعة وعليه يمنع بث أو إعادة بث أو نشر أي لقاءات أو برامج أو تقارير مع المرشحين أو عنهم أو عرض أي إحصاءات أو استطلاعات للرأي
وأوضح أن وسائل الإعلام يقتصر دورها في تلك الفترة على تشجيع المواطنين على المشاركة وتزويدهم بالمعلومات اللازمة عن الدوائر الانتخابية ومكان التصويت والتمييز بين الخبر الإعلامي وبين الإعلان الانتخابي.
وذكر ان الغاية من «الصمت الانتخابي» هي تمكين الناخبين من حرية اختيار ممثليهم لعضوية مجلس الأمة وتحقيق العدالة في المنافسة بين المرشحين وعدم استخدام الإعلام كوسيلة لتوجيه الرأي العام حفاظا علي سير العملية الانتخابية. وأكد السبيعي حرص الوزارة على تهيئة الأجواء المناسبة لاختيار نواب مجلس الأمة وعدم المساس بتوجهات الناخبين والناخبات أو التأثير عليهم من جانب وسائل الإعلام المختلفة.

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