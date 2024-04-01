((الإعلام)): ((الصمت الانتخابي)) يبدأ ظهر غدٍ حتى نهاية يوم الاقتراع

(MENAFN
- Al-Anbaa) قال الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف بوزارة الإعلام لافي السبيعي ان فترة «الصمت الانتخابي» تبدأ الساعة 12 من ظهر غد الأربعاء حتى نهاية الاقتراع يوم الخميس المقبل بموجب المادة 22 من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم 4 لسنة 2024.
وأضاف السبيعي في تصريح لـ «كونا» انه خلال فترة «الصمت الانتخابي» تتوقف جميع أعمال الدعايات الانتخابية للمرشحين قبل الموعد المحدد لبدء الانتخاب بـ24 ساعة وعليه يمنع بث أو إعادة بث أو نشر أي لقاءات أو برامج أو تقارير مع المرشحين أو عنهم أو عرض أي إحصاءات أو استطلاعات للرأي
وأوضح أن وسائل الإعلام يقتصر دورها في تلك الفترة على تشجيع المواطنين على المشاركة وتزويدهم بالمعلومات اللازمة عن الدوائر الانتخابية ومكان التصويت والتمييز بين الخبر الإعلامي وبين الإعلان الانتخابي.
وذكر ان الغاية من «الصمت الانتخابي» هي تمكين الناخبين من حرية اختيار ممثليهم لعضوية مجلس الأمة وتحقيق العدالة في المنافسة بين المرشحين وعدم استخدام الإعلام كوسيلة لتوجيه الرأي العام حفاظا علي سير العملية الانتخابية. وأكد السبيعي حرص الوزارة على تهيئة الأجواء المناسبة لاختيار نواب مجلس الأمة وعدم المساس بتوجهات الناخبين والناخبات أو التأثير عليهم من جانب وسائل الإعلام المختلفة.
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