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وزير الخارجية يُصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية

4/1/2024 2:31:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب و«كونا»
أصدر وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالله اليحيا قرارا بتعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الكويتي.
وذكر بيان صادر عن الصندوق ان القرار رقم 1 لسنة 2024 الخاص يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق، إذ يضم كلا من نائب وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد، ووكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي، ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية وليد البحر. وأضاف البيان أن مجلس الإدارة يضم كذلك هشام الوقيان ود.فاطمة السالم ود.بدر الهاشل ود.سعد الناهض ود.ضاري الرشيد اضافة إلى د.سارة خلف.
وهنأ الوزير اليحيا ـ بحسب البيان ـ أعضاء مجلس إدارة الصندوق بتعيينهم للسنوات الثلاث المقبلة، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في تكريس الهدف الأساسي والدائم من إنشاء الصندوق وتحقيق أهدافه التنموية في الكويت وخارجها.
كما أصدر وزير الخارجية عبدالله اليحيا قرارا بتعيين 3 مساعدين لوزير الخارجية، وهم السفير بدر التنيب مساعدا لوزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير، والوزير المفوض نواف عبداللطيف الأحمد مساعدا لوزير الخارجية لشؤون الأميركيتين ووزير مفوض أنس الشاهين مساعدا للشؤون الإدارية والمالية.

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