إيصال التيار إلى أجزاء من ((خيطان السكني))

(MENAFN
- Al-Anbaa) دارين العلي
انتهت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، من إطلاق التيار الكهربائي بمشروع خيطان السكني في أجزاء من قطعة «2» لـ 35 قسيمة جديدة. وأعلنت الوزارة أنها ستستقبل طلبات إيصال التيار الكهربائي لتلك القسائم، داعية أصحابها إلى استكمال كل الطلبات لإيصال الخدمة إلى قسائمهم، مبينة أن تلك القسائم تبدأ من القسيمة 297 إلى 315 والقسائم التي تبدأ من 317 إلى 324، والقسائم التي تبدأ من 609 إلى 616.
في سياق منفصل، أعلنت الوزارة عن استئناف معاملاتها في قطاع خدمات العملاء صباح أمس الاثنين بعد إعلانها إيقاف تلك المعاملات لعدة ساعات، مبينة أن إيقافها من أجل القيام بالعمل على إقفال السنة المالية الحالية 2023/ 2024.
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