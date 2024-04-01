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إيصال التيار إلى أجزاء من ((خيطان السكني))

4/1/2024 2:31:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
انتهت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، من إطلاق التيار الكهربائي بمشروع خيطان السكني في أجزاء من قطعة «2» لـ 35 قسيمة جديدة. وأعلنت الوزارة أنها ستستقبل طلبات إيصال التيار الكهربائي لتلك القسائم، داعية أصحابها إلى استكمال كل الطلبات لإيصال الخدمة إلى قسائمهم، مبينة أن تلك القسائم تبدأ من القسيمة 297 إلى 315 والقسائم التي تبدأ من 317 إلى 324، والقسائم التي تبدأ من 609 إلى 616.
في سياق منفصل، أعلنت الوزارة عن استئناف معاملاتها في قطاع خدمات العملاء صباح أمس الاثنين بعد إعلانها إيقاف تلك المعاملات لعدة ساعات، مبينة أن إيقافها من أجل القيام بالعمل على إقفال السنة المالية الحالية 2023/ 2024.

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