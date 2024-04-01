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المساعدات الاجتماعية في حسابات المستفيدين قبل إجازة الفطر

4/1/2024 2:31:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشف مصدر في وزارة الشؤون ان كشوف المساعدات الاجتماعية جاهزة للصرف للمستفيدين قبل اجازة عيد الفطر.
وبين المصدر ان نحو 22 مليون دينار مخصصة شهريا لبند المساعدات الاجتماعية من ميزانية المساعدات العامة المقدرة بمبلغ 256 مليون دينار. وأوضح المصدر ان الحد الاقصى للمساعدة يصرف إلى 10 افراد من الاسرة بمبلغ 1200 دينار ويتقاضى الفرد الاول 559 دينارا والثاني 122 دينارا، والافراد الـ 8 الباقون من الاسرة يصرف 65 دينارا لكل فرد، ولا يتم خصم أي شيء من المساعدة.

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