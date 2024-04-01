((الهلال الأحمر)) توزع 2400 سلة غذائية في تونس

(MENAFN
- Al-Anbaa) بدأت جمعية الهلال الأحمر الكويتية توزيع سلال غذائية في تونس، وذلك في إطار مشروع مشترك مع «الهلال الأحمر» التونسي، يشمل جميع المحافظات التونسية بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وقال رئيس وفد الهلال الأحمر فاروق خزعل، في تصريح صحافي، إن مشروع توزيع السلال الغذائية انطلق تحت شعار «الكويت بجانبكم»، بالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي، مبينا أن المشروع يشمل توزيع 2400 سلة غذائية على الأسر المحتاجة في جميع المحافظات التونسية الـ24 على مدى أسبوع، تزامنا مع الشهر المبارك.
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