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((الهلال الأحمر)) توزع 2400 سلة غذائية في تونس

4/1/2024 2:31:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بدأت جمعية الهلال الأحمر الكويتية توزيع سلال غذائية في تونس، وذلك في إطار مشروع مشترك مع «الهلال الأحمر» التونسي، يشمل جميع المحافظات التونسية بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وقال رئيس وفد الهلال الأحمر فاروق خزعل، في تصريح صحافي، إن مشروع توزيع السلال الغذائية انطلق تحت شعار «الكويت بجانبكم»، بالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي، مبينا أن المشروع يشمل توزيع 2400 سلة غذائية على الأسر المحتاجة في جميع المحافظات التونسية الـ24 على مدى أسبوع، تزامنا مع الشهر المبارك.

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