القادسية ينتظر عودة الحقان والفنيني استعداداً لـ ((الديربي))

(MENAFN
- Al-Anbaa) مبارك الخالدي ـ عبدالعزيز جاسم
يسعى الجهاز الفني للقادسية بقيادة المدرب الوطني محمد المشعان، إلى تجهيز لاعبيه فنيا وذهنيا قبل موقعة «الديربي» المنتظرة مع العربي بالجولة الثالثة من مجموعة البطولة في دوري زين الممتاز الأحد المقبل، حيث لديه فترة كافية لإعداد جميع لاعبيه الذين يعانون من الإرهاق، خصوصا لاعبي «الأزرق» الذين شاركوا بمواجهتي قطر بتصفيات آسيا المشتركة ولقاء الفحيحيل في الجولة الماضية، والتي حقق من خلالها «الأصفر» انتصارا عريضا بنتيجة 5-2، لكن على المشعان الحذر من تراجع مستوى الدفاع الذي استقبل 4 أهداف في مباراتين.
وينتظر المشعان تقرير الجهاز الطبي بشأن قدرة اللاعبين مبارك الفنيني ويوسف الحقان على المشاركة بشكل رسمي في «الديربي» بعد أن تعرضا للإصابة خلال مشاركتهما مع منتخبنا الوطني.
من جهة أخرى، أفاد المنسق الإعلامي في النادي العربي مشعل العبكل بدخول رباعي الفريق سلطان العنزي وسليمان عبدالغفور وسيف الحشان وايوالا مرحلة التأهيل استعدادا للعودة إلى صفوف «الأخضر» في المباريات المقبلة من مجموعة البطولة لدوري زين.
وأضاف ان «بندر السلامة مستمر في تلقي العلاج بقطر من إصابته بالترقوة، كما يواصل عبدالله عمار تعافيه من الإصابة في غضروف الركبة، وكذلك بدر المطيري الذي يتلقى العلاج من إصابة في الركبة بالإمارات».
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