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القادسية ينتظر عودة الحقان والفنيني استعداداً لـ ((الديربي))

4/1/2024 2:31:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي ـ عبدالعزيز جاسم
يسعى الجهاز الفني للقادسية بقيادة المدرب الوطني محمد المشعان، إلى تجهيز لاعبيه فنيا وذهنيا قبل موقعة «الديربي» المنتظرة مع العربي بالجولة الثالثة من مجموعة البطولة في دوري زين الممتاز الأحد المقبل، حيث لديه فترة كافية لإعداد جميع لاعبيه الذين يعانون من الإرهاق، خصوصا لاعبي «الأزرق» الذين شاركوا بمواجهتي قطر بتصفيات آسيا المشتركة ولقاء الفحيحيل في الجولة الماضية، والتي حقق من خلالها «الأصفر» انتصارا عريضا بنتيجة 5-2، لكن على المشعان الحذر من تراجع مستوى الدفاع الذي استقبل 4 أهداف في مباراتين.
وينتظر المشعان تقرير الجهاز الطبي بشأن قدرة اللاعبين مبارك الفنيني ويوسف الحقان على المشاركة بشكل رسمي في «الديربي» بعد أن تعرضا للإصابة خلال مشاركتهما مع منتخبنا الوطني.
من جهة أخرى، أفاد المنسق الإعلامي في النادي العربي مشعل العبكل بدخول رباعي الفريق سلطان العنزي وسليمان عبدالغفور وسيف الحشان وايوالا مرحلة التأهيل استعدادا للعودة إلى صفوف «الأخضر» في المباريات المقبلة من مجموعة البطولة لدوري زين.
وأضاف ان «بندر السلامة مستمر في تلقي العلاج بقطر من إصابته بالترقوة، كما يواصل عبدالله عمار تعافيه من الإصابة في غضروف الركبة، وكذلك بدر المطيري الذي يتلقى العلاج من إصابة في الركبة بالإمارات».

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