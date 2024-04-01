تألق ((طاولة العنيد)) في ((العربية)) و((غرب آسيا))

MENAFN - Al-Anbaa) يحيى حميدانأبدى مدير فريق كرة الطاولة بنادي التضامن هزاع الصلال سعادته بحصول الفريق على المركز السادس في بطولة الأندية العربية الـ 34 التي أقيمت في جدة الأسبوع الماضي.

وقال الصلال لـ «الأنباء» إن اللاعبين جابر البلهان ومرزوق الرشيدي تألقا بشكل لافت في البطولة وقدما مستويات أكثر من ممتازة، على الرغم من وجود محترفين على أعلى مستوى ومصنفين عالميا مع الأندية السعودية والبحرينية والقطرية، مضيفا أن امتلاك الفرق المنافسة مثل هذه الجودة العالية من اللاعبين المصنفين عالميا يمنحهم الأفضلية، بيد أن «العنيد» حصل على المركز السادس بجهود لاعبيه المحليين، واللذين كانا نجمين فوق العادة في البطولة.

وبين الصلال أن الاستعدادات للمشاركة في البطولة العربية كانت جيدة بعد إقامة معسكر تدريبي خارجي في القاهرة أكتوبر الماضي، حيث تم تأجيل هذه البطولة من أكتوبر إلى أواخر مارس الماضي بسبب أحداث غزة.

وأكد الصلال أن «العنيد» قدم مستويات طيبة في بطولة غرب آسيا التي انطلقت السبت الماضي بمدينة جدة ايضا قبل أن يخسر من الاتحاد السعودي في الدور ربع النهائي، ليتجه الآن للعب على تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن. وتقدم الصلال بالشكر إلى مدير هيئة الرياضة يوسف البيدان ومجلس إدارة نادي التضامن على دعمهم للفريق.