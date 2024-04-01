تألق ((طاولة العنيد)) في ((العربية)) و((غرب آسيا))

(MENAFN
- Al-Anbaa) يحيى حميدان
أبدى مدير فريق كرة الطاولة بنادي التضامن هزاع الصلال سعادته بحصول الفريق على المركز السادس في بطولة الأندية العربية الـ 34 التي أقيمت في جدة الأسبوع الماضي.
وقال الصلال لـ «الأنباء» إن اللاعبين جابر البلهان ومرزوق الرشيدي تألقا بشكل لافت في البطولة وقدما مستويات أكثر من ممتازة، على الرغم من وجود محترفين على أعلى مستوى ومصنفين عالميا مع الأندية السعودية والبحرينية والقطرية، مضيفا أن امتلاك الفرق المنافسة مثل هذه الجودة العالية من اللاعبين المصنفين عالميا يمنحهم الأفضلية، بيد أن «العنيد» حصل على المركز السادس بجهود لاعبيه المحليين، واللذين كانا نجمين فوق العادة في البطولة.
وبين الصلال أن الاستعدادات للمشاركة في البطولة العربية كانت جيدة بعد إقامة معسكر تدريبي خارجي في القاهرة أكتوبر الماضي، حيث تم تأجيل هذه البطولة من أكتوبر إلى أواخر مارس الماضي بسبب أحداث غزة.
وأكد الصلال أن «العنيد» قدم مستويات طيبة في بطولة غرب آسيا التي انطلقت السبت الماضي بمدينة جدة ايضا قبل أن يخسر من الاتحاد السعودي في الدور ربع النهائي، ليتجه الآن للعب على تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن. وتقدم الصلال بالشكر إلى مدير هيئة الرياضة يوسف البيدان ومجلس إدارة نادي التضامن على دعمهم للفريق.
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