اليرموك للتمسك بقمة ((الأولى)) وموقعة بين التضامن والساحل

(MENAFN
- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
تعود عجلة دوري زين للدرجة الأولى لكرة القدم، إلى الدوران من جديد بعد توقف المسابقة بالتزامن مع التوقف الدولي «فيفا دي»، وذلك مع انطلاق المرحلة الرابعة من البطولة بإقامة مباراتين تنطلقان في الـ9.30 مساء، في إطار منافسات الجولة الـ16 من المسابقة.
ومع بدء العد التنازلي لطيّ صفحة البطولة التي تتبقى لها 4 جولات فقط، والتي ستحدد صاحبي المركزين الأول والثاني المتأهلين إلى الدوري الممتاز للموسم المقبل، ارتفعت وتيرة الصراع بين الفرق الثلاث المتنافسة على المركزين المؤهلين لـ«دوري الأضواء»، إذ يلتقي الليلة اليرموك متصدر جدول الترتيب بـ24 نقطة مع برقان بـ10 نقاط على ملعب الشباب، فيما تشهد منطقة الفروانية صراعا محتدما باستضافة التضامن ثاني الترتيب بـ19 نقطة مع منافسه المباشر على هذا المركز الساحل ثالث الترتيب بـ18 نقطة، في موقعة مثيرة ستحدد كثيرا هوية ثاني الترتيب، بينما يغيب عن مواجهات هذه الجولة الصليبخات صاحب الـ6 نقاط بداعي الراحة.
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