((يد)) كاظمة يعبر الصليبخات

(MENAFN
- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
حقق كاظمة فوزا صعبا على الصليبخات بنتيجة 27-24 في المباراة التي جمعتهما أمس الأول ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري العام لكرة اليد، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 12 نقطة محتلا وصافة الترتيب العام مؤقتا، فيما بقي الصليبخات على رصيده السابق بـ5 نقاط.
في السياق ذاته، تشهد نفس الجولة مباراتين اليوم، حيث يلتقي القادسية بـ7 نقاط مع التضامن دون رصيد في الـ8.30 مساء، فيما يتواجه العربي بـ10 نقاط مع الفحيحيل بـ6 نقاط في الـ 10.00 مساء في مباراة قوية، خاصة ان «الأخضر» القادم من الفوز على الساحل 30-20 في الجولة الماضية يسعى بقيادة مدربه أحمد فولاذ لتعزيز انتصاراته رغم صعوبة المهمة مع الفحيحيل الذي يتطلع لتضميد جراحه إثر خسارته الأخيرة من القادسية 28-31.
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