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((يد)) كاظمة يعبر الصليبخات

4/1/2024 2:31:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
حقق كاظمة فوزا صعبا على الصليبخات بنتيجة 27-24 في المباراة التي جمعتهما أمس الأول ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري العام لكرة اليد، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 12 نقطة محتلا وصافة الترتيب العام مؤقتا، فيما بقي الصليبخات على رصيده السابق بـ5 نقاط.
في السياق ذاته، تشهد نفس الجولة مباراتين اليوم، حيث يلتقي القادسية بـ7 نقاط مع التضامن دون رصيد في الـ8.30 مساء، فيما يتواجه العربي بـ10 نقاط مع الفحيحيل بـ6 نقاط في الـ 10.00 مساء في مباراة قوية، خاصة ان «الأخضر» القادم من الفوز على الساحل 30-20 في الجولة الماضية يسعى بقيادة مدربه أحمد فولاذ لتعزيز انتصاراته رغم صعوبة المهمة مع الفحيحيل الذي يتطلع لتضميد جراحه إثر خسارته الأخيرة من القادسية 28-31.

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