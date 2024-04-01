((هيئة الرياضة)): صرف رواتب النصر والجهراء قبل العيد

(MENAFN
- Al-Anbaa) كشفت الهيئة العامة للرياضة، عن أولى الخطوات التي اتخذتها لجنة صرف المستحقات المالية للأجهزة الفنية والإدارية في ناديي الجهراء والنصر، والمتمثلة في مخاطبة البنوك المحلية المعنية بحسابات الناديين، وذلك لاعتماد توقيع كل من رئيس اللجنة نائب المدير العام لقطاع الشؤون المالية والإدارية فيصل اليتيم، ونائب رئيس اللجنة، نائب المدير العام لقطاع الرياضة التنافسية بشار عبدالله.
وفي هذا الصدد قال رئيس اللجنة فيصل اليتيم ان الهيئة حريصة على تطبيق القوانين والنظم واللوائح دون تمييز، وتسعى بشكل دائم على تقديم الدعم والمساندة للهيئات الرياضة ومنتسبيها سواء من الأجهزة الفنية أو الإدارية، مضيفا أن اللجنة بدأت بجمع البيانات والوثائق والمستندات اللازمة لمراجعتها والتحقق منها تمهيدا لصرف المخصصات المالية وإيداعها في حسابات مستحقيها فور الحصول على موافقة البنوك المعنية بحسابات الناديين واعتماد توقيع رئيس اللجنة ونائب الرئيس لتمكينهما من إتمام إجراءات الصرف، متمنيا أن تنتهي إجراءات صرف رواتب العاملين قبل العيد.
وثمن اليتيم الجهود المبذولة من كل أعضاء اللجنة، مشيدا بحرصهم واهتمامهم للانتهاء من الإجراءات خلال الفترة القصيرة التي تلت تشكيل اللجنة.
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