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((هيئة الرياضة)): صرف رواتب النصر والجهراء قبل العيد

4/1/2024 2:31:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت الهيئة العامة للرياضة، عن أولى الخطوات التي اتخذتها لجنة صرف المستحقات المالية للأجهزة الفنية والإدارية في ناديي الجهراء والنصر، والمتمثلة في مخاطبة البنوك المحلية المعنية بحسابات الناديين، وذلك لاعتماد توقيع كل من رئيس اللجنة نائب المدير العام لقطاع الشؤون المالية والإدارية فيصل اليتيم، ونائب رئيس اللجنة، نائب المدير العام لقطاع الرياضة التنافسية بشار عبدالله.
وفي هذا الصدد قال رئيس اللجنة فيصل اليتيم ان الهيئة حريصة على تطبيق القوانين والنظم واللوائح دون تمييز، وتسعى بشكل دائم على تقديم الدعم والمساندة للهيئات الرياضة ومنتسبيها سواء من الأجهزة الفنية أو الإدارية، مضيفا أن اللجنة بدأت بجمع البيانات والوثائق والمستندات اللازمة لمراجعتها والتحقق منها تمهيدا لصرف المخصصات المالية وإيداعها في حسابات مستحقيها فور الحصول على موافقة البنوك المعنية بحسابات الناديين واعتماد توقيع رئيس اللجنة ونائب الرئيس لتمكينهما من إتمام إجراءات الصرف، متمنيا أن تنتهي إجراءات صرف رواتب العاملين قبل العيد.
وثمن اليتيم الجهود المبذولة من كل أعضاء اللجنة، مشيدا بحرصهم واهتمامهم للانتهاء من الإجراءات خلال الفترة القصيرة التي تلت تشكيل اللجنة.

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