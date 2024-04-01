((الصالات)) إلى بانكوك اليوم استعداداً لكأس آسيا

(MENAFN
- Al-Anbaa) يحيى حميدان
يغادر البلاد اليوم الثلاثاء وفد منتخبنا الوطني لكرة الصالات متوجها إلى العاصمة التايلندية بانكوك للدخول في معسكر تدريبي لمدة أسبوعين قبل المشاركة في نهائيات كأس آسيا التي تنطلق 17 الجاري وتستمر حتى 28 منه والمؤهلة إلى كأس العالم في أوزبكستان خلال سبتمبر المقبل.
ووقع اختيار مدرب منتخبنا الإيراني محمد ناظم الشريعة، على 16 لاعبا في القائمة النهائية، وهم: محمد ماجكي، سليمان العمران، فهد الخواري، صالح الفاضل، أحمد الفارسي، علي الإبراهيم، محمد العجمي، محمد الهزيم، عبدالرحمن الطويل، عمر المنصور، عبدالعزيز بوراشد، سلمان البعيجان، عبداللطيف العباسي، ناصر العلبان، بدر المنصور، وعبدالله العنزي. وقرر الشريعة استبعاد كل من نجيب العلي وعبدالعزيز السراج، وذلك حسب قوانين البطولة القارية التي تتيح لكل منتخب اختيار 16 لاعبا فقط.
ويبدأ «ازرق الصالات» مشواره في المجموعة الرابعة بلقاء البحرين في 18 الجاري، ثم يواجه أفغانستان بعدها بيومين، على أن يختتم مبارياته بمواجهة إيران في 22 الجاري.
وسيخوض «الأزرق» 4 مباريات تجريبية في بانكوك أمام ميانمار السبت المقبل، ثم تايلند بعدها بيومين، فالصين في 10 الجاري، وأخيرا كوريا الجنوبية في 13 أبريل.
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