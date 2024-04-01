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((الصالات)) إلى بانكوك اليوم استعداداً لكأس آسيا

4/1/2024 2:31:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحيى حميدان
يغادر البلاد اليوم الثلاثاء وفد منتخبنا الوطني لكرة الصالات متوجها إلى العاصمة التايلندية بانكوك للدخول في معسكر تدريبي لمدة أسبوعين قبل المشاركة في نهائيات كأس آسيا التي تنطلق 17 الجاري وتستمر حتى 28 منه والمؤهلة إلى كأس العالم في أوزبكستان خلال سبتمبر المقبل.
ووقع اختيار مدرب منتخبنا الإيراني محمد ناظم الشريعة، على 16 لاعبا في القائمة النهائية، وهم: محمد ماجكي، سليمان العمران، فهد الخواري، صالح الفاضل، أحمد الفارسي، علي الإبراهيم، محمد العجمي، محمد الهزيم، عبدالرحمن الطويل، عمر المنصور، عبدالعزيز بوراشد، سلمان البعيجان، عبداللطيف العباسي، ناصر العلبان، بدر المنصور، وعبدالله العنزي. وقرر الشريعة استبعاد كل من نجيب العلي وعبدالعزيز السراج، وذلك حسب قوانين البطولة القارية التي تتيح لكل منتخب اختيار 16 لاعبا فقط.
ويبدأ «ازرق الصالات» مشواره في المجموعة الرابعة بلقاء البحرين في 18 الجاري، ثم يواجه أفغانستان بعدها بيومين، على أن يختتم مبارياته بمواجهة إيران في 22 الجاري.
وسيخوض «الأزرق» 4 مباريات تجريبية في بانكوك أمام ميانمار السبت المقبل، ثم تايلند بعدها بيومين، فالصين في 10 الجاري، وأخيرا كوريا الجنوبية في 13 أبريل.

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