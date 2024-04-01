المطرف نجم ((ليالي العيد)) في ((الشهيد))

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
الجمهور الكويتي على موعد مع حفل غنائي طربي مميز ضمن سلسلة حفلات «ليالي العيد» بحديقة الشهيد، من إنتاج شركة «A Music» للمنتج أحمد الخالدي، وذلك مع النجم مطرف المطرف والذي سيشدو يوم 19 ابريل بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر السعيد بمجموعة مميزة من الأغنيات الاستثنائية التي عرف بها.
وفي هذا الصدد قال الخالدي: يأتي الحفل المرتقب ليستكمل سلسلة الحفلات التي قدمناها الفترة الماضية وحققت نجاحا كبيرا، لكن هذه المرة بعنوان «ليالي العيد»، معربا عن سعادته بالتعاون مع المطرف. وأردف: مطرف مستقبل الأغنية الكويتية وأتشرف بالتعاون معه، فهو فنان استثنائي ويحظى بقبول كبير، مؤكدا أن الاستعدادات تجري على قدم وساق لتهيئة المسرح في ظل حرص الشركة على توفير كل الإمكانات الفنية والتقنية ليظهر نجوم الحفلات بأفضل صورة.
يذكر أن أحمد الخالدي كان اعلن قبل أيام عن أولى حفلات «ليالي العيد» التي ستجمع بين النجم المصري رامي صبري ومواطنه أحمد بتشان في 18 أبريل.
MENAFN01042024000130011022ID1108045061
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.