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المطرف نجم ((ليالي العيد)) في ((الشهيد))

4/1/2024 2:31:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
الجمهور الكويتي على موعد مع حفل غنائي طربي مميز ضمن سلسلة حفلات «ليالي العيد» بحديقة الشهيد، من إنتاج شركة «A Music» للمنتج أحمد الخالدي، وذلك مع النجم مطرف المطرف والذي سيشدو يوم 19 ابريل بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر السعيد بمجموعة مميزة من الأغنيات الاستثنائية التي عرف بها.
وفي هذا الصدد قال الخالدي: يأتي الحفل المرتقب ليستكمل سلسلة الحفلات التي قدمناها الفترة الماضية وحققت نجاحا كبيرا، لكن هذه المرة بعنوان «ليالي العيد»، معربا عن سعادته بالتعاون مع المطرف. وأردف: مطرف مستقبل الأغنية الكويتية وأتشرف بالتعاون معه، فهو فنان استثنائي ويحظى بقبول كبير، مؤكدا أن الاستعدادات تجري على قدم وساق لتهيئة المسرح في ظل حرص الشركة على توفير كل الإمكانات الفنية والتقنية ليظهر نجوم الحفلات بأفضل صورة.
يذكر أن أحمد الخالدي كان اعلن قبل أيام عن أولى حفلات «ليالي العيد» التي ستجمع بين النجم المصري رامي صبري ومواطنه أحمد بتشان في 18 أبريل.

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