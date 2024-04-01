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((مرضي ودحام)).. يكسب الرهان في رمضان

4/1/2024 2:31:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ياسر العيلة
إذا طلب منك يوما ما أن تصف نجوم المسلسل الكوميدي التراثي «مرضي ودحام» بثلاث كلمات، بالتأكيد ستكون إجابتك «مضحكين، مرحين، ساخرين» لانهم نجحوا في رسم البسمة على وجوه المشاهدين، بل وإضحاكهم في الكثير من المواقف بأدائهم العفوي والقريب من القلب، وساعدهم على ذلك ان فكرة العمل الجيدة تحتمل اختلاق مواقف مضحكة وإسقاطات كثيرة، قدمها النجوم بسلاسة وخفة ظل، خاصة مع وجود كيمياء واضحة بين الابطال، وبالرغم أن العمل تراثي الا انه «فانتازي» يناقش الأوضاع الحالية، لكن بطريقة فيها الكثير من التجريب والتغريب، مثل زحام المرور وغلاء الأسعار وغيرهما، وهو ما قدم في ظل إخراج ممتع بصريا من قبل عبدالله العراك احد اهم المخرجين في الخليج والعالم العربي في الاعمال الكوميدية، كونه يتمتع على المستوى الشخصي بحس كوميدي عال، وهو ما انعكس بشكل إيجابي في اعماله، فالعراك مخرج تجاوز حدود الإجادة إلى الإتقان الحرفي الشديد، فهو يسيطر سيطرة كاملة على كل المفردات الفنية بالعمل، ويمتلك اتساعا وشمولا في الرؤية الفنية والموضوعية، واستطاع هو والمنتج مالك صباح، الخروج بهذا المسلسل من إطار الشكل التقليدي التراثي للأعمال الكوميدية من خلال بناء ديكور مميز يناسب احداث العمل، وبالرغم من انه حقبوي الا اننا شاهدنا فيه لمسات فنية كونه غير مقيد بزمن ما، وتميز لوكيشن التصوير بألوان «حلوة» وأزياء مميزة في طريقة تصميمها، ويحسب لشركة «فلاسيو» المنتجة تقديم معادلة حلوة في مسلسل تراثي لحقبة زمنية قديمة بشخصيات جديدة كونه «فنتازي».
أحداث العمل
تدور احداث العمل حول مرضي (عبدالناصر درويش) واخته مرضية (إيمان فيصل) المتزوجة من دحام (أحمد العونان)، وهم عائلة من ضمن عائلات «فريج» كله مجانين وخارجون عن السيطرة، و«مرضي» و«دحام» بخلاف انهما نسايب فهما صديقان منذ الطفولة، ولان العمل حلقاته متصلة منفصلة، يشهد كل يوم حدثا وقضية جديدة من قبل «مرضي» و«دحام»، فهما نصابان ويلعبان بالبيضة والحجر، بالإضافة إلى وجود اسرة أخرى في ««الفريج» وهي بيت بوماضي (سلطان الفرج) وابنته ظلايم (غدير حسن) وزوجها فرج (أحمد النجار) وشاركهم في الاحداث عدد من النجوم مثل الفنان الإماراتي بلال عبدالله وفاطمة الطباخ واحمد التمار وعلي المهيني ومنال الجارالله.
الثنائي الكوميدي
وعن أداء الممثلين أبدع الثنائي الكوميدي عبدالناصر درويش وأحمد العونان اللذان كانا بمثابة «أيقونة الضحك» في شهر رمضان من خلال ادائهما العفوي والارتجالي أحيانا، وأضحكونا كثيرا في كل حلقة من خلال كوميديا الموقف، التي تعد أرقى أنواع الكوميديا على الإطلاق، وكان بينهما حالة من التناغم الجميل نظرا لانهما قدما معا من قبل الكثير من الاعمال الكوميدية الناجحة، فدرويش في كل عمل يقدمه يثبت انه ملك الكوميديا واستاذ الضحك، اما العونان فيؤكد انه فنان له نكهته الخاصة في الارتجال وصاحب الخلطة السرية في أي عمل، حيث بنى لنفسه مملكة مختلفة عن أبناء جيله ليصبح صاحب مدرسة الارتجال من دون منازع.
وقدم سلطان الفرج دور «بوماضي» أبو التاريخ، الذي يعرف كل اسرار «الفريج» عنده بشكل مميز، فهو شخصية معمرة، وإذا حدثت مشكلة ما لابد ان يرجع اهل «الفريج» له لانه مرجعهم، حيث امتعنا بأدائه المميز وافيهاته التلقائية التي يطلقها بين كل لحظة وأخرى خلال الاحداث والتي جعلته متفردا في المسلسل.
اما ايمان فيصل فكل يوم تثبت انها قادرة على ان تكون من اهم نجمات الكوميديا في الكويت والخليج، لاسيما انها تمتلك طاقة جميلة، وجسدت شخصية «مرضية» بشكل عفوي وتلقائي وبخفة دم شديدة، ونافست بودرويش والعونان بقوة الأداء في المشاهد التي جمعتهم معا، كما اجاد النجم الشاب أحمد النجار في اول تجربة كوميدية له، ولم يهب الموقف، وقدم دور «مغازلجي الفريج» الذي لا يترك أي بنت في حالها بشكل جميل.
انطلاقة قوية
فيما تفوقت الفنانة الشابة غدير حسن في دور «ظلايم» بنت «ابو ماضي»، و«ظلايم» فتاة «نسرة» دائما «تتهاوش» مع الجميع، لكن في الوقت نفسه طيبة وساذجة، ويعتبر مسلسل «مرضي ودحام» اول بطولة لغدير التي أتوقع لها انطلاقة قوية نحو النجومية الفترة المقبلة.

وأجاد الفنانون بلال عبدالله وفاطمة الطباخ واحمد التمار وعلي المهيني ومنال الجارالله في تقديم ادوارهم بشكل جميل وامتعتني منال الجارالله في تجسيد شخصية «فاشينستا الفريج».
في النهاية وسط طوفان كوميديا الاستظراف والتهريج الرمضانية يستحق مسلسل «مرضي ودحام» الثناء والاحترام، ويكسب الرهان في اعمال رمضان.

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