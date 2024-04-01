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((عايلة أكرم عزالدين)).. وجبة كوميدية خفيفة

4/1/2024 2:31:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نيفين ابولافي
على طريقة «الست كوم» تعرض حلقات مسلسل «عايلة اكرم عزالدين» والذي تدور حلقاته في حكايا متصلة منفصلة تحمل في طياتها مواضيع اجتماعية مختلفة تلامس المجتمع بقالب كوميدي، وقد سبق وأن قدم نجوم العمل تجربة موفقة على ذات النسق منذ عامين من خلال مسلسل «زواج الاربع» لنفس الكاتب عبدالعزيز صفر الذي برع في اسلوبه الخاص في تطويع الكوميديا من خلال الموقف لطرح عدة قضايا ومواضيع كانت هي جوهر كتاباته في عدة أعمال قدمها، ويبدو ان التناغم بينه وبين أبطال اعماله مثل خالد مظفر وعبدالعزيز النصار ونوف السلطان وآخرين كان سببا فاعلا في تحقيق التميز، وان لم تكن على امتداد كل حلقات الموسم الا ان تجربة «الست كوم» التي يقدمها وبهذا الطرح لافتة على طريقة «شر البلية ما يضحك» والتي قدمت في تجارب عربية كثيرة اشهرها مؤخرا «راجل وست ستات» للفنان أشرف عبدالباقي في مصر.
مثل هذا النوع من الأعمال دوما يتطلب حالة من اختزال القضية لطرحها من خلال موقف او قصة قصيرة كونها تتكئ على المشهد، وكأننا نقلب الأحداث بين صفحات كتاب مما يتطلب مهارة عالية لدى الكاتب والمخرج لتناول الطرح وعرض الصورة.
«عايلة أكرم عزالدين» يقدم حكاية شاب صحافي يحترم الإرث الثقافي، ولديه قيم عالية يسعى للحفاظ عليها، تضطره الأحداث للبقاء مع إخوته من أجل الميراث، ومنها تنطلق المفارقات الدرامية في أحداث متعددة وقضايا كثيرة اجتماعية، فهو يسعى إلى ان يكون مثاليا من خلال ردود أفعاله ومنها تنطلق قصة كل حلقة.
الفنان خالد المظفر الذي يجسد دور «اكرم» استطاع ان يقدم أداء جيدا للشخصية في طابعها الكوميدي، فهو يتمتع بأدوات مميزة في هذا الجانب الفني، متداخلا مع شخوص العمل كالفنانة نوف السلطان التي اثبتت من خلال أعمالها الفنية انها رقم صعب في الدراما المحلية لما تملكه من حس فني عال وأداء جميل.
نجوم العمل: بيبي عبدالمحسن وعبدالله الخضر لهما حضور فاعل، ولا يمكن اغفال التواجد الاستثنائي لضيوف شرف المسلسل مثل الفنان القدير محمد جابر وحسن البلام وخالد العجيرب وآخرين.
حدد المكان صورة ثابتة للأحداث، كونها تجري في أماكن محددة، وهي سمة أعمال «الست كوم»، الا ان المخرج محمد البلوشي كان قادرا على كسر جمود الصورة وخلق اجواء لطيفة للمشاهد دون ملل، وعلى الرغم من ضعف عدد قليل من الحلقات الا ان العمل عبارة عن وجبة خفيفة وفرجة مختلفة بالشاشة المحلية في رمضان.

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