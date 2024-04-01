Monday, 01 April 2024 10:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشباب الكويتي والروح الوطنية

4/1/2024 2:31:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تابعت لقاء اللواء متقاعد عبدالله البطي على يوتيوب، وقد تحدث الضيف عن عدة أمور لها مناح وطنية ولفتات لتطوير المؤسسة العسكرية، لقد كانت رحلته مع الذاكرة لعام 1990 مؤثرة إنسانيا ووطنيا، فكأنما اللواء البطي يعود من عالم آخر. تفاعلت معه وكان ذلك شعوري لما نعيشه اليوم على مستوى الوحدة الوطنية».
على المستوى العسكري تحدث الملازم آنذاك الطيار عبدالله البطي عن الساعات الأولى للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، وتفاصيل التعبئة للمنتسبين من الجيش الكويتي وتوالي الأحداث إلى أن وصل للمملكة العربية السعودية أشقاء الدم والدين والتاريخ، وعن الدعم الذي لاقته القوات الجوية الكويتية أثناء التحرير من القيادة السعودية، ثم كان تفصيله حول طبيعة التزام العسكري الكويتي المنتسب لوزارة الدفاع والجيش والروح الوطنية التي نريد من الشباب الصاعد الشعور بها والعمل عليها من أجل الدفاع عن الوطن.
ولعلي بالحقيقة استأنست بحديثه عن الطائرات العسكرية الحديثة، ومدى سهولة تعلمها مما يجعل هذا النوع من التخصص بابا مفتوحا على مصراعيه لشباب الكويت من خلال استشعار المسؤولية الوطنية ليكونوا بوابة التصدي لأي عدوان على الوطن لا قدر الله.
وفي اللقاء الأخير الذي أجرته وكالة الأنباء «كونا» مع نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ فهد اليوسف تطرق فيه إلى أن الخطط المدروسة الخاصة بتطوير المؤسسة العسكرية في القادم ستكون فاعلة ومشهودة، لذلك نؤمل العودة الى تصريحات أبطال الجيش والمقاومة الشعبية كأحد جوانب وتجارب الواقع الذي تستثمر فيه تلك الدراسات خططها المستقبلية.
على المستوى الشعبي واللحمة الوطنية، أعادتنا الذاكرة إلى تفاصيل ترابط الشعب الكويتي وتميزه بثقافة الوحدة الوطنية ونبذ العنصرية على المستوى القبلي والطائفي، مما جعله صفا واحدا كالبنيان المرصوص أمام الغزو السافر عام 1990 وتحرير الكويت بفضل الله، ثم بسواعد الكويتيين المخلصين والأشقاء العرب والدول الصديقة.
نعم كان لقاء اللواء البطي موفقا، لاسيما وأداء المحاور المذيع. إن العودة بالذاكرة إلى التاريخ الكويتي تبين أن الدول تنهض من خلال معرفة مكامن الخلل وأين تكون الحاجة للتطوير والتنمية.
إن الكويت عادت تنبض بالحياة بفضل تضحية دماء الشهداء وسواعد الأبناء وحكمة حكامنا، رحم الله الراحلين وحفظ لنا صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه.
إن تدريب الشباب الكويتي لصد أي عدوان غادر بالاستعانة بأكفأ الخبرات العسكرية عبر الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الكويت والدول الصديقة خط مستمر حتى على مستوى المؤسسة الأمنية والعسكرية، وما طمأننا به وزير الدفاع ووزير الداخلية، والأهم زرع ثقافة التحاق الشباب الكويتي في الطيران الحربي كمسؤولية وطنية، استسقاء من الدروس الوطنية.

[email protected]

MENAFN01042024000130011022ID1108045052

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث