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التسوّل.. واليد السفلى

4/1/2024 2:31:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعتاد أهل الكويت على أعمال الخير والتكافل منذ القدم، وهذه الصفة تعد من أهم صفاتهم ومثالا يحتذى، حيث نلاحظ الجمعيات الخيرية الكثيرة تنتشر في ربوع الكويت ويصل خيرها إلى كل بيت من بيوت المحتاجين.
لكننا نلاحظ هذه الأيام ظاهرة تغزو الكويت غزوا مبرمجا، حيث نشاهد في الأسواق وأماكن التجمعات وعند الجمعيات وداخل المساجد وطرق المنازل ظاهرة التسول المنظم الذي يقوم به محترفون يأتون من بلادهم بكروت زيارة، وبخاصة في شهر رمضان المبارك، حيث يقلهم من أتى بهم في جماعات وينزلهم بالقرب من المساجد والساحات والمجمعات والمستشفيات ليقوموا بالتسول ثم يجمعهم بعد ذلك ليحصي غلتهم.
وتذكر بعض التقارير أنه قبل دخول شهر رمضان تدخل أعداد كثيرة من المتسولين إلى مختلف مناطق البلاد، وأن المتسولين يترقبون قدوم شهر رمضان للتنسيق مع ذويهم داخل الكويت الذين يقومون بإرسال تأشيرات الزيارة اليهم أو يشترونها لهم ليمكثوا في البلاد شهرين أو ثلاثة أشهر، وتكون الغالبية العظمى منهم من النساء، كما تذكر التقارير أن الأقل مهارة يحصل على حوالي 30 إلى 40 دينارا تقريبا حصيلة التسول يوميا، أي إن المتسول القادم إلى الكويت يجمع خلال وجوده في البلاد ما يزيد على 4000 أو 5000 دينار، والتي تعد ثروة في موطنه الأصلي، فضلا عن أن هذه الظاهرة ظاهرة مؤذية وغير آدمية ولا حضارية ولا يقرها الإسلام، كما تشوه وجه الكويت الحضاري وتهدد السلم الاجتماعي.
والسؤال الآن: كيف لنا أن نطهر البلاد من هذه الفئة المندسة بيننا، والتي تظهر الكويت كأنها بلد غاب عنه التكافل والجمعيات الخيرية؟
إن مواجهة هذه الظاهرة الدخيلة لا تأتي إلا بالضرب بيد من حديد على كل من أتى بكل هؤلاء المتسولين وأدخلهم الكويت ليمارسوا فيها هذه المهنة الحقيرة، .
إن الجمعيات الخيرية ولجان الزكاة لم تقصر، والتي تحصي تقريبا كل الأسر المتعففة والمحتاجة، وتعد لها مساعدات عينية ومادية، أما هؤلاء المتسولون وهم خارج الحسابات فيعتبرون شوكة في خاصرة وحضارة الكويت وتحضرها.. لا للتسول، ولا لتشويه صورة الكويت ناصعة البياض.
إن أمر القضاء على هؤلاء المتسولين سهل وميسور، ويكمن في حصر هؤلاء ومعرفة جنسياتهم وإبعاد من أتى بهم إن كان من غير الكويتيين، وأن يعاقب من أتى بهم من الكويتيين، فلن نضحي بسمعة الكويت ولن نقف متفرجين على من يلوث الثوب الأبيض ثوب العطاء.
لو جلس الناس أجمعين ليتذاكروا أعمال البر والمساعدة التي تقدمها الكويت للإنسانية جمعاء لأشرق وجه الكويت فرحا بما قدمته.
يقول الشاعر:
ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله
على قومه يستغن عنه ويذمم
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها، ومن عليها من المخلصين من كل مكروه.
اللهم آمين.

[email protected]

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