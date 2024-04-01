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تقبّل الله صيامكم

4/1/2024 2:30:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهر كريم وخفيف على قلب كل مــؤمن صـــائم ساجد لــله عز وجل، راجيا من الرحمن الرحيم أن يتقبل صيامه وطاعته وصلاته قبولا حسنا.
شــهر قد يتفهمه البعض للأســف أنه شهر اللقاءات والجمعات ومشاهدة المسلسلات وغيرها من زيف الدنيا، لكن رغم وجود تلك القلة من تلك الفئات الدنيوية، إلا أن الحصيلة الكبرى لهذا الشهر تكون أغلبيتها من فئة الصائمين القائمين على كل عمل وعبادة من أجل التقرب من الرحمن الرحيم.
ثلاثون يوما، وقد تكون تسعة وعشرين تمتلئ دقائقها بالكثير من الروحانيات والعبادات التي تسعد الإنسان نفسيا وذهنيا، من تلك الأعمال التي يقوم بها الإنسان في هذا الشهر هو «التواصل»، وبالأخص أول أيام هذا الشهر الفضيل للمباركة بقدومه، دقائق وقد تكون ساعات كثيرة يقوم الإنسان فيها بأسمى شيء بالعلاقات الإنسانية وهي «صلة الرحم» التي أوصى بها الله عز وجل ورسوله الكريم الحبيب المصطفى بألا تنقطع، يقول الله عز وجل في كتابه العزيز:
(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا) (سورة النساء: الآية 1).
شهر يعيد هيكلة العلاقات الأســرية من جديد، ويرمم الخلافات إذا كانت بينهم بالتسامح والتصافح والسؤال والتهنئة بالشهر الكريم. شهر يبدأ بكلمة: مبارك عليكم الشهر، وينتهي بجملة: تقبل الله طاعتكم وصيامكم، شهر الكل يدعو فيه للآخر بالتقرب إلى الله عز وجل بالطاعة والأعمال الصالحة.. شهر نسمع فيه أصواتا افتقدناها في زحام الدنيا، وأيامه تحمل الدفء الأسري بجمعة الفطور وجمعة التراويح.
وها هي العشر الأواخر تهل لياليها علينا بقيامها وتلاوة قرآننا الكريم.. نسأل المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح الأعمال.
مسك الختام: تقبل الله صيامكم.

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