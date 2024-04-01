تقبّل الله صيامكم

(MENAFN
- Al-Anbaa) شهر كريم وخفيف على قلب كل مــؤمن صـــائم ساجد لــله عز وجل، راجيا من الرحمن الرحيم أن يتقبل صيامه وطاعته وصلاته قبولا حسنا.
شــهر قد يتفهمه البعض للأســف أنه شهر اللقاءات والجمعات ومشاهدة المسلسلات وغيرها من زيف الدنيا، لكن رغم وجود تلك القلة من تلك الفئات الدنيوية، إلا أن الحصيلة الكبرى لهذا الشهر تكون أغلبيتها من فئة الصائمين القائمين على كل عمل وعبادة من أجل التقرب من الرحمن الرحيم.
ثلاثون يوما، وقد تكون تسعة وعشرين تمتلئ دقائقها بالكثير من الروحانيات والعبادات التي تسعد الإنسان نفسيا وذهنيا، من تلك الأعمال التي يقوم بها الإنسان في هذا الشهر هو «التواصل»، وبالأخص أول أيام هذا الشهر الفضيل للمباركة بقدومه، دقائق وقد تكون ساعات كثيرة يقوم الإنسان فيها بأسمى شيء بالعلاقات الإنسانية وهي «صلة الرحم» التي أوصى بها الله عز وجل ورسوله الكريم الحبيب المصطفى بألا تنقطع، يقول الله عز وجل في كتابه العزيز:
(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا) (سورة النساء: الآية 1).
شهر يعيد هيكلة العلاقات الأســرية من جديد، ويرمم الخلافات إذا كانت بينهم بالتسامح والتصافح والسؤال والتهنئة بالشهر الكريم. شهر يبدأ بكلمة: مبارك عليكم الشهر، وينتهي بجملة: تقبل الله طاعتكم وصيامكم، شهر الكل يدعو فيه للآخر بالتقرب إلى الله عز وجل بالطاعة والأعمال الصالحة.. شهر نسمع فيه أصواتا افتقدناها في زحام الدنيا، وأيامه تحمل الدفء الأسري بجمعة الفطور وجمعة التراويح.
وها هي العشر الأواخر تهل لياليها علينا بقيامها وتلاوة قرآننا الكريم.. نسأل المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح الأعمال.
مسك الختام: تقبل الله صيامكم.
[email protected]
MENAFN01042024000130011022ID1108045050
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.