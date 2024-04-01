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الترميم الروحاني

4/1/2024 2:30:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الحمد لله على نعـمه وفضـــله الكــريم، ها نحن مقبلون على العشر الأواخر من رمضان أعاده الله علينا باليسر والبركة وأعاننا على بقية صيامه وقيامه. والحمد لله، نحن ننعم كمجتمع مسلم بنعم كبيرة وعظيمة منها الأمن والأمان والرخاء وكثرة المؤن، لله الحمد والمنة.
لكن الكثير من أبناء أمتنا اليوم يقابلون النعم بالعصيان، فما يحدث من مظاهر جهل وفوضى مرفوضة دينيا لا تمثل شهر رمضان وليست منه إنما هي عادات وسلوكيات تنم عن الجهل بحقائق الأمور وغفلة القلوب، ومنها: الطرب، واللهو، واللغو، والموائد المتلونة والمتكلفة، والتشدق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتنافس الباطل بالإسراف والتبذير، والمبالغة الشديدة في عادة القرقيعان، التي باتت من الأمور المزعجة في رمضان، إلى جانب المظاهر والأزياء اللافتة وزركشة المظاهر بالحلي المبالغ فيها وغيرها، كذلك الفرق الموسيقية وإقامة الحفلات باهظة الثمن واللهو بتوافه الأمور، كذلك وضع الزينة وأشكال الهلال الكبير والنجمة والفوانيس المرصوصة أمام المنازل.
إنها عادات وسلوكيات خطيرة على حاضرنا وعلى الجيل القادم، فالصغار اليوم ستكون ثقافة رمضان بمستقبلهم كامنة في الإسراف والتبذير والتكلف.
ومن أصول شهر رمضان:
- الانسلاخ من مظاهر الحياة الترفيه.
- البساطة
- نبذ التكلف
- الراحة النفسية
- القناعة
- العبادة الصرفة
- التقليل من كمية الطعام المعتاد عليه
- العمل الصالح خاصة فترة الصيام
- البعد عن مصادر الفتن وأهمها التلفاز والهواتف الذكية
- الإكثار من الصدقات
- صلة الرحم بشكلها البسيط المتواضع
- الامتثال إلى التواضع المعيشي
- قراءة القرآن
يقول الله عز وجل: (قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها)، وهو الهدف السامي من رمضان ألا وهو تزكية النفس بما يعود بالنفع على بني آدم بالصحة والمعافاة والبركة، والتجديد النفسي والروحاني والفكري والسلوكي والقيمي (الأخلاق) والعقلي، مما يكفل للمؤمن حياة صحية سليمة ترتقي بصاحبها لأن يكون لائقا بعبادة الله عز وجل، ولا شك أن جميع ما سبق يعد انعكاسه.. إيجابية على المجتمع بأكمله حتى ينعم بالرقي والحضارة والقوة.
وأخيرا وليس بآخر، شهر رمضان رحمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من أجل عملية الترميم لا التخريب، وأقصد بذلك أن يرمم المسلم ما أسرفه من سلوكيات آثمة خلال عام مضى، فقست فيه القلوب وسقمت فيه الأرواح والنفوس، فيأتي شهر رمضان رحمة للعالمين لأجل الترميم الروحاني مع الله عز وجل والترميم البدني لصحة قوية، والترميم للفكر من حيث التنظيم والارتقاء والترميم للنفس بجمع شتاتها بعد أن دست بالفتن وتشتت، فينعم المؤمن بتزكية نفسه واستقرارها وهدوئها.

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