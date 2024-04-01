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شهر الخيرات

4/1/2024 2:30:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال الله تعالى (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين).
ومادمنا في شهر رمضان شهر الخيرات والإحسان، فإنه يجب علينا استغلال هذه المناسبة الطيبة بأن نمد يد العون لكل فقير ومحتاج وأن نساعد المسلمين الفقراء في كل أرجاء المعمورة، وألا ننسى اخوتنا في غزة الذين يعانون بسبب الحرب التي فرضت عليهم الجوع والفقر والبرد، وأن نسارع لنجدة أهل غزة خاصة في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المبارك.
والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.. وعندما نعيش لنسعد الآخرين سيبعث الله لنا من يسعدنا (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان).
في هذا الشهر الفضيل يسارع المسلمون لإخراج زكاتهم وزكاة الفطر لمساعدة الفقراء والمحتاجين، وهذه من ميزات الشهر الفضيل، قال تعالي في حديثه القدسي (كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وقال أيضا (من كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، والريان أحد أبواب الجنة لا يدخل منه إلا الصائمون).
ولابد أن نتذكر دائما مادمنا في شهر رمضان شهر الخيرات والإحسان ألا نتخلى عن الفقراء والمحتاجين، وأن يتم إخراج زكاة المال في هذا الشهر المبارك، فالزكاة هي الركن الثالث بعد الصلاة والصيام، وهي فرض على المسلمين واجبة الدفع كل عام، وهي عمل من أعمال الإحسان وتعني التطهير، وبها تزيد البركة والثروة.
حديث شريف: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سألتم الله فسلوه الفردوس الأعلى فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تتفجر أنهار الجنة».
والله الموفق.

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