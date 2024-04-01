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القرش الأبيض لليوم الأسود

4/1/2024 2:30:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) «القرش» عملة معدنية مشهورة في الماضي ومتداولة في عدد من الأقاليم التي كانت تابعة للدولة العثمانية، وجمعه قروش.
أمـــا الــيوم الأسود فهو اليوم «القطوب» الذي تحتاج فيه إلى المال حـــاجة ماسة ولا تجده، وهذا المــثل «القـــرش الأبيض ينفع في اليـــوم الأسود» يحذر من ثقافة التبذير والإسراف، ويدعو إلى التوفير، وهذا المثل على الضد من القول الآخر: «اصرف مــا في الجيب يأتيك ما في الغيب»، وهو قول عجيب غريب ما أنزل الله به من سلطان، ولا يقبله العقل والمنطق، ويرفضه كل عاقل، فكيف اصرف ما في جيبي وانتظر ما في الغيب خاوي الجيب مفلسا؟
وعموما المثل الأول يتأرجح في عقولنا بين أن نصدقه ونسلم به أو نرفضه ولا نصدقه، وكي نصل إلى الإجابة الشافية الوافية نعود لميزاننا ومرجعنا ودستورنا وهو قرآننا العظيم الحكم الفصل فيما نتجادل به، فالله عز وجل في محكم آياته يقول: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ـ الإسراء: 29)، وهذه الآية الكريمة واضحة تدعونا إلى ان نكون وسطا فلا نسرف ولا نبخل، فالإسراف في الإنفاق يجعلك مفلسا وإن ملكت الملايين، والبخل والتقتير يجعلك مكروها من الله منبوذا من الناس، أما السخاء والكرم فله باب آخر، يقول الشاعر المتلمس الضبعي محذرا من الإسراف والتبذير:
وأعلم علم حق ليس ظنا
وتقوى الله من خير العتاد
وحفظ المال خير من فناه
وضرب بالبلاد بغير زاد
واصلاح القليل يزيد فيه
ولا يبقى الكثير مع الفساد
وهــذا الموضوع يجعلنا نتحدث عن المال ومنافعه وأضراره، لذلك اقول ان المال عند العاقل وسيلة لا غاية، يحفظ من خلاله كرامته ويصون ماء وجهه، ويحسن من معيشته ويسعى به إلى عمل الخير، أما من ظل همه كنز المال والجري وراء مضاعفته دون النظر في حله وحرامه باء بسخط الله وغضبه، فيتحول المال من وسيلة إلى غاية، فيصبح ضرره أكثر من نفعه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي، وإن لم يعط لم يرض» رواه البخاري.
نسأل الله تعالى أن نكون من المقتصدين وألا نكون من المبذرين المسرفين.
ودمتم سالمين.

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