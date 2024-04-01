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الجوائز الفردية في سلة الفئات.. بين فوضى التشكيك وإثبات الأحقية ومطالبات الإلغاء

4/1/2024 2:30:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – تتباين الآراء بين مؤيد ومعارض في خضم "فوضى" توزيع الجوائز الفردية مع ختام بطولات دوري الفئات العمرية لكرة السلة، رغم سير "فريق الإحصاء" على تطبيق ضوابط وتعليمات الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" في عملية الاختيار لمستحقي الجوائز مع ختام البطولات، والتي كان آخرها دوري الناشئين تحت 16 سنة.
ومع استمرار غياب توافق مدربي الفرق والأهالي واللاعبين، والتشكيك بآلية اختيار الفائزين في الجوائز الفردية، بات لزاما على اتحاد كرة السلة المسارعة قبل انطلاقة الموسم المقبل؛ إلى تصويب الخلل بتعميم تعليماته في هذا الملف المزعج وإيجاد لوائح وأنظمة تقطع الطريق على تكرار مشهد الفوضى وتراشق الاتهامات داخل الملعب وعلى منصات التواصل الاجتماعي، والتي من شأنها التأثير سلبا على اللاعبين الناشئين في مرحلة عمرية مبكرة، خصوصا إذا ما تحول "الشك" إلى تأكيد وقناعة خاصة داخله بتعرضه إلى الظلم.
ويطبق اتحاد كرة السلة نظام الجوائز المتعارف عليه في الاتحاد الدولي لكرة السلة والمتبع تطبيقه في العديد من الدول، وبما يخدم أهداف المنافسة في بطولاته، حيث يكون معيار اختيار الفائزين في الجوائز الفردية، مبنيا على تطبيق معادلة أن يكون اللاعب قد لعب على الأقل ثلث مباريات الفرق الأكثر خوضا للمنافسات في بطولة الدوري، حتى يتمكن اللاعب من الدخول في سباق المنافسة على الجوائز بعد تحقيق هذا الشرط، بعيدا عن توجيه الجوائز أو الاختيار العشوائي المبني على بروز لاعب في المباريات الحاسمة أو مساهمته بحسم اللقب.
ويبقى باب تعديل تعليمات وأنظمة احتساب الفائزين بالجوائز الفردية مفتوحا ومرنا، والذي يكون محددا قبل انطلاقة الموسم، علما بأن اتحاد السلة يطبق معايير "فيبا" عند اختيار الفائزين بجوائزه الفردية.
ووفقا لقسم الإحصاء التابع لاتحاد كرة السلة، فإن اللاعبين كافة المشاركين مع فرقهم في بطولات دوري الفئات العمرية، يتم احتساب عدد مبارياتهم بناء على استيفائهم شرط تحقيق الثلث من عدد المباريات للفريق الأكثر خوضا لها في البطولة، وحال تحقيقه ذلك الشرط يدخل اللاعب في سباق المنافسة على الجوائز الفردية، والتي يتم احتسابها كافة بناء على "Per game"، حيث يقسم العدد الإجمالي للنقاط المسجلة أو المتابعات أو التمريرات أو سرقة الكرة على عدد المباريات التي يخوضها كل لاعب لاحتساب المتوسط "المعدل"، باستثناء جائزة أفضل مصوب ثلاثيات، والتي تحسب بناء على عدد النقاط المسجلة بتقسيمها على عدد تصويبات اللاعب، مع الأخذ بعين الاعتبار احتساب متوسط تصويبات اللاعب لإدخاله في صراع المنافسة على الجائزة.
ويقول د. إبراهيم العصعوص المدرب والأكاديمي في معرض رده على استفسارات "الغد": "هناك الكثير من الأمور والمساهمات للاعبين مع فرقهم لا تكون مسجلة في ورقة الإحصائيات، ويجب أن ينظر لها، وهي المتعلقة بالدفاع القوي والالتزام الخططي والشخصية القيادية واتخاذ القرارات الصحيحة والروح الإيجابية، والتي تجعل اللاعب بمثابة الجندي المجهول".
ويضيف: "الفرق القوية التي تلعب مباريات مع فرق أقل مستوى منها، يحصل لاعبوها على امتياز تحقيق أرقام عالية تكون مؤثرة في توجيه الجوائز، وهذه متغيرات يجب أن تدفع اتحاد كرة السلة للتفكير بطريقة متقدمة في عملية الحكم على اللاعب"، مشددا على إمكانية فتح الباب أمام إشراك لجان فنية متخصصة لتقييم اللاعبين، دون الإنقاص من حق اللاعب المثبت على ورقة الإحصائيات.
من جانبه، تمنى مدرب فريق الفحيص عبدالله جرارعة، أن يتم إلغاء فكرة توزيع الجوائز الفردية على لاعبي الفئات العمرية، وتحديدا في فئتي تحت 14 و16 عاما وللجنسين، مؤكدا أنها أثرت سلبا على نفسيات اللاعبين إلى جانب تسببها في إحداث شرخ عميق بطريقة لعب الفرق بتحويلها إلى اللعب الفردي والعشوائي.
وأشار جرارعة في حديثه لـ "الغد": "الجوائز الفردية أثرت سلبا على أداء اللاعبين واللاعبات، وباتت تدفع الكثير منهم للعب بشكل فردي يفوق اللعب بجماعية إلى جانب تشتيت تركيزهم، وهو ما يضاعف من حجم العمل على المدراء الفنيين"، متمنيا على المدربين عدم استغلال المباريات الضعيفة لتوجيه لاعبينهم لتسجيل أرقام تعزز حظوظهم في الفوز بالجوائز الفردية، وبشكل يحرم لاعبي دكة البدلاء من فرصة خوض دقائق لعب أكبر، خصوصا وأن تلك المباريات تمثل فرصة لهم من أجل استكشاف أنفسهم.
واستطرد: "الفئات تحت 16 و14 عاما تصنف ميني باسكت، كما أن ملف الجوائز الفردية وأفضل اللاعبين في كل مباراة، أثر على الأهالي ونفسيات اللاعبين واللاعبات، مع استمرار تراشق الاتهامات حول أحقية هذا اللاعب أو تلك اللاعبة في الفوز بالجائزة"، مثمنا في الوقت ذاته السياسة التطويرية لاتحاد كرة السلة بتطبيق أسلوب لعب "مان تو مان" بدلا من "دفاع المنطقة".
وطالب اللاعب والمدرب السابق والمعلق الرياضي نهاد ماضي، بضرورة تخصيص جوائز للمرحلتين الأولى والنهائية، بناء على نظام الفصل المتبع في بطولات الفئات العمرية بين أندية الشمال والعاصمة، مشددا أن إحصائيات اللاعبين في المربع الذهبي تكشف الأرقام الحقيقية للبطولة، لكونها تشكل مقياسا يضم نخبة اللاعبين المتأهلين للأدوار المتقدمة بعيدا عن زيف الأرقام في المراحل الأولى.
وقال ماضي في معرض رده على استفسارات "الغد": "أنا ضد التركيز على ملف الجوائز الفردية في هذه المرحلة العمرية المبكرة وأطالب بإلغائها، كما أعتقد أن القيمة الحقيقية للإحصائيات تكون بإرسالها لكل لاعب مع نهاية الموسم للإستفادة منها في معالجة نقاط الضعف ولمساعدته في الحصول على منحة دراسية"، مشددا أن هذه الإحصائيات تكون ذات قيمة مضاعفة للجهاز الفني للمنتخب الوطني من أجل اختيار اللاعبين بطريقة صحيحة تستند إلى خوضهم عددا كافيا من المباريات التنافسية.
ويجمع مراقبون على ضرورة أن يقوم اتحاد السلة باعتماد جائزتين لأفضل لاعب "MVP" خلال الموسم المقبل، بحيث تكون الأولى لأفضل لاعب في الموسم، والثانية تكون لأفضل لاعب في النهائيات، على غرار ما يتم تطبيقه في بطولة دوري رابطة المحترفين الأميركية وغيرها من البطولات القارية في الملاعب الأوروبية.

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