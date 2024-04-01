Monday, 01 April 2024 10:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استئناف الكرة يرد اعترض الرمثا

4/1/2024 2:30:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - ردت لجنة الاستئناف باتحاد كرةالقدم الاعترض المقدم من نادي الرمثا على خلفية العقوبة التي إتخذتها اللجنةالتأديبية بتغريم النادي مبلغ 25 الف دينار، على خلفية التناقص العددي الذي حصل فيمباراته أمام فريق الحسين إربد في دوري المحترفين.
وكانت اللجنة التأديبية في إتحاد الكرة، قدغرمت نادي الرمثا مبلغ 25 ألف دينار، على خلفية تناقص عدد لاعبيه إلى 7 لاعبينخلال مباراة الفريق أمام الحسين إربد بدوري المحترفين التي اقيمت يوم 8 الشهرالحالي، وتوقفت عند الدقيقة 78.
وشهدت المباراة تعرض مشجع الرمثا لنوبة قلبية على المدرجات، قبل وفاته لحظة توجههللمستشفى، عقب تقديم الإسعافات الأولية له في المدرجات.

MENAFN01042024000072011014ID1108045039

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث