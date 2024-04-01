استئناف الكرة يرد اعترض الرمثا

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- Alghad Newspaper) عمان - الغد -
ردت لجنة الاستئناف باتحاد كرةالقدم الاعترض المقدم من نادي الرمثا على خلفية العقوبة التي إتخذتها اللجنةالتأديبية بتغريم النادي مبلغ 25 الف دينار، على خلفية التناقص العددي الذي حصل فيمباراته أمام فريق الحسين إربد في دوري المحترفين.
وكانت اللجنة التأديبية في إتحاد الكرة، قدغرمت نادي الرمثا مبلغ 25 ألف دينار، على خلفية تناقص عدد لاعبيه إلى 7 لاعبينخلال مباراة الفريق أمام الحسين إربد بدوري المحترفين التي اقيمت يوم 8 الشهرالحالي، وتوقفت عند الدقيقة 78.
وشهدت المباراة تعرض مشجع الرمثا لنوبة قلبية على المدرجات، قبل وفاته لحظة توجههللمستشفى، عقب تقديم الإسعافات الأولية له في المدرجات.
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