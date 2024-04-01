أحمد هايل يكشف سر نجاح الفيصلي

MENAFN - Alghad Newspaper)وأضاف هايل في تصريحات بعد مباراة فريقه أمام الوحدات، أن الفيصلي أدى مواجهة كبيرة واستحق الفوز، موضحا أن المنافس لعب مباراة جيدة لكن النتيجة النهائية كانت لصالح فريقه.وأشار إلى أن الفيصلي تراجع للخلف بعد تسجيل الهدف الأول وهذا ما لم يكن مرضيا لهم، لكنهم حاولوا معالجة الخلل أثناء الشوط الأول، واستخدموا الأوراق البديلة في الوقت المناسب فكانت النتائج مثمرة واستطاعوا تعزيز التقدم.

وبين هايل أن هناك صعوبات تواجه اللاعبين في مقدمتها أن هذه المباراة الأولى التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، وعلى ملعب عشب طبيعي بعد انقطاع طويل خاصة أن تدريبات الأندية تقام على ملاعب العشب الصناعي.



وشكر المدرب لاعبيه ووصفهم بالأبطال، وأشاد بالحارس نور بني عطية الذي كان نجم الفترة الأولى بتصدياته المهمة التي حافظت على نظافة الشباك مؤكدا أن شهادته بهذا الحارس مجروحة لما يقدمه من مجهود كبير خلال المباريات والتدريبات.



ولفت إلى أن بطولة الدوري ما تزال في الملعب وسيقاتلون عليها حتى النهاية.



ورد الفيصلي اعتباره أمام الوحدات، بالفوز عليه (2-0) في استاد عمان الدولي، أمس الأحد، في إطار الجولة 15 من دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.



وسجل هدفي الفيصلي: رزق بني هاني عند الدقيقة 6، ولاعب الوحدات يوسف أبو الجزر (بالخطأ في مرماه) في الدقيقة 74.