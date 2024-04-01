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سحب قرعة الدوري النسوي تحت 15 عاما

4/1/2024 2:30:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - سحبت اليوم الاثنين ، في مقر الاتحاد الأردني لكرة القدم، قرعة بطولة الدوري النسوي تحت 15 عاما ، لأندية النخبة والدرجات لموسم 2024.
وتنطلق منافسات بطولة دوري النخبة الاثنين 15 الحالي، بمشاركة 5 فرق هي: الأرثوذكسي، الاتحاد، عمان FC، الأهلي، الاستقلال.
وتشهد الجولة الأولى مواجهة الأرثوذكسي مع الاتحاد، فيما يلتقي عمان FC نظيره الأهلي .
وحسب التعليمات، تقام منافسات البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين ذهاباً وإياباً، ويتوج الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط بطلا للدوري النسوي – النخبة تحت 15 عاما للموسم 2024، فيما يهبط آخر فريق على سلم الترتيب إلى مصاف أندية الدرجات للموسم القادم.
في المقابل، تشارك فرق النصر، الحسين، الراية، البتراء، المدرسة الإنجليزية الحديثة، نشامى المستقبل، اتحاد الرصيفة، عين الرياضي، و اللاتين، في دوري الدرجات الذي ينطلق الثلاثاء 16 الحالي.
وحسب القرعة يلتقي في الجولة الأولى نشامى المستقبل مع العين الرياضي، و اللاتين مع اتحاد الرصيفة، والمدرسة الإنجليزية الحديثة مع الراية، والنصر مع البتراء.
وتقام مواجهات البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتوج الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط بطلاً لدوري الدرجات، ويصعد مباشرة إلى مصاف أندية النخبة للموسم القادم.

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