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الحبس 6 أشهر لـ زوج هدد زوجته بالقتل لمشاهدة أطفاله

4/1/2024 2:30:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) موفق كمال
قضت محكمة صلح جزاء الكرك بحبس متهم 6 أشهر، كان قد أشهر سكينا، مهددا بقتل أطفاله أو زوجته او أشقاء زوجته، ذلك عندما اقتحم منزلهم حتى يتمكن من مشاهدة أطفاله.
 وكانت الزوجة تقدمت بشكوى لدى حماية الأسرة، وادعت على زوجها بتهمة القدح والذم والتحقير بعد أن أمطرها بوابل من الشتائم، إضافة إلى تهمة حمل وحيازة أداة حادة، كما أسندت اليه تهمة التهديد بقتلها أو قتل أطفاله أو أشقائها، ثم قاضته أمام محكمة صلح جزاء الكرك، التي قضت بحبسه 6 أشهر، بعد أن أدانته بجرم التهديد.
وكانت خلافات سابقة بينها وبين زوجها دفعت الزوجة أن تغضب إلى بيت والدها، حيث تفاجأت بأن زوجها حضر منزل والد المشتكية، حيث قام بسبها وشتمها. وفي بداية العام الحالي تفاجأت بحضوره إلى منزل والدها، وقام بتهديدها بواسطه سكين كان يحملها.

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