لماذا الاستقواء على الأمن الأردني؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper) د. شهاب المكاحلة ستة أشهر على العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، ما توانى الأردنخلالها عن دعم الاشقاء في فلسطين ومواجهة العدوان وتقديم المساعدة الإنسانيةوالسياسية والدبلوماسية. فلماذا هذا الاستقواء على قوات الأمن الأردني من حفنة منالمتظاهرين؟
قام الأردن باتخاذ إجراءات ضد الاحتلال وممارسة الضغط على حلفاءإسرائيل المؤثرين، وهذه الجهود لم تتوقف. فلم العبث ومحاولة التقليل من الدورالأردني ولمصلحة من التصعيد ضد قوات الامن الأردنية؟ الجواب يأتي تلبية لنداءات منخارج الحدود ممن يعيشون في قصور منيفة ورفاهية هوليوود.
لم يكذب الأردن أهله أبدا بل بذل ولا يزال كل ما في وسعه. لم يتبنَشعارات لا يستطيع تحقيقها. قسم الاردنيون قوتهم مع إخوانهم في فلسطين، وكسر الأردنرغم انف إسرائيل الحصار المفروض على غزة حين أسقط المساعدات الإنسانية بطائراتهالتي أشرف على عملياتها من ألفها إلى يائها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.
لماذا شعير الأردن مأكول مذموم؟ لماذا يخونون الأردن ولا يخونون غيرهمن الأنظمة في المنطقة؟ فوفق المعلومات المتوافرة فإن المحرضين هم خارج الحدود ممن يتحكمون بعدد من حجارة الشطرنج فيالداخل الأردني ويحركونها وفق ما تأتيهم الأوامر للضغط على الحكومة الأردنية التيتقف وحدها في وجه العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ويدفع الشعب الأردنيوحكومته ثمن هذه المساندة.
الأردن يا سادة ليس حاملا للشعارات ولا محطات اعلامية تبث خطابهاالتحريضي لحراك الشارع الأردني ضد أمنه واستقرار وطنه. الأردن دولة اعتدال ووسطيةولا مكان فيه لجاحد او حاقد او متطرف او منافق من متعددي الألوان والشعاراتالبراقة المبهرجة ممن ولاؤهم خارج الحدود.
فالأردن دولة ذات سيادة وليست جزءا من مخطط يكون فيه الوطن والمواطنعرضة للخطر. فلا مكان لخوانين او مخونين بين ظهرانيه. فلميقصر الأردن في دعم إخوانه في فلسطين وقد قام باتخاذ كل الوسائل الممكنة لمساعدتهمبراً وجواً وما زال يعمل على وقف الحرب. ويطرح السؤال: ما هو المطلوب من الأردن؟هل قدمت دولة عربية مثلما قدم الأردن؟
تعي تلك الفئة المغرضة الضالة والمضللة بأن الأردن قدم ولا يزالالكثير للقضية الفلسطينية والشعارات التي تطرحها بعض الدول ما هي إلا حبر على ورقلا تخدم سوى حفنة قليلة ممن لهم مآرب سياسية شخصية وممن يعيشون على مصائب الأخرينمرفهين في قصور منيفة لا يأكلون فيها خبزا ولا شعيرا بل لحوما وكافيارا.
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