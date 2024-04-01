لماذا الاستقواء على الأمن الأردني؟

MENAFN - Alghad Newspaper) د. شهاب المكاحلة



قام الأردن باتخاذ إجراءات ضد الاحتلال وممارسة الضغط على حلفاءإسرائيل المؤثرين، وهذه الجهود لم تتوقف. فلم العبث ومحاولة التقليل من الدورالأردني ولمصلحة من التصعيد ضد قوات الامن الأردنية؟ الجواب يأتي تلبية لنداءات منخارج الحدود ممن يعيشون في قصور منيفة ورفاهية هوليوود.



لم يكذب الأردن أهله أبدا بل بذل ولا يزال كل ما في وسعه. لم يتبنَشعارات لا يستطيع تحقيقها. قسم الاردنيون قوتهم مع إخوانهم في فلسطين، وكسر الأردنرغم انف إسرائيل الحصار المفروض على غزة حين أسقط المساعدات الإنسانية بطائراتهالتي أشرف على عملياتها من ألفها إلى يائها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.



لماذا شعير الأردن مأكول مذموم؟ لماذا يخونون الأردن ولا يخونون غيرهمن الأنظمة في المنطقة؟ فوفق المعلومات المتوافرة فإن المحرضين هم خارج الحدود ممن يتحكمون بعدد من حجارة الشطرنج فيالداخل الأردني ويحركونها وفق ما تأتيهم الأوامر للضغط على الحكومة الأردنية التيتقف وحدها في وجه العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ويدفع الشعب الأردنيوحكومته ثمن هذه المساندة.



الأردن يا سادة ليس حاملا للشعارات ولا محطات اعلامية تبث خطابهاالتحريضي لحراك الشارع الأردني ضد أمنه واستقرار وطنه. الأردن دولة اعتدال ووسطيةولا مكان فيه لجاحد او حاقد او متطرف او منافق من متعددي الألوان والشعاراتالبراقة المبهرجة ممن ولاؤهم خارج الحدود.



فالأردن دولة ذات سيادة وليست جزءا من مخطط يكون فيه الوطن والمواطنعرضة للخطر. فلا مكان لخوانين او مخونين بين ظهرانيه. فلميقصر الأردن في دعم إخوانه في فلسطين وقد قام باتخاذ كل الوسائل الممكنة لمساعدتهمبراً وجواً وما زال يعمل على وقف الحرب. ويطرح السؤال: ما هو المطلوب من الأردن؟هل قدمت دولة عربية مثلما قدم الأردن؟



تعي تلك الفئة المغرضة الضالة والمضللة بأن الأردن قدم ولا يزالالكثير للقضية الفلسطينية والشعارات التي تطرحها بعض الدول ما هي إلا حبر على ورقلا تخدم سوى حفنة قليلة ممن لهم مآرب سياسية شخصية وممن يعيشون على مصائب الأخرينمرفهين في قصور منيفة لا يأكلون فيها خبزا ولا شعيرا بل لحوما وكافيارا.