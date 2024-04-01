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الإعلان عن استقبال طلبات الترشّح لجائزة الضمان الاجتماعي للتميّز في الصّحة والسّلامة المهنيّة

4/1/2024 2:30:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت المؤسسةالعامة للضمان الاجتماعي عن بدء استقبال طلبات الترشح لجائزة الضمان الاجتماعيللتميّز في مجال الصحة والسلامة المهنيّة على مستوى المنشآت والأفراد اعتباراً مناليوم الاثنين الموافق 1/4/2024 ويستمر لغاية 31/5/2024.
وأضافت المؤسسةفي بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الجائزة تهدف إلى نشر ثقافة السلامةوالصحة المهنية وتجذير ثقافة التميز من خلال إبراز دور المؤسسة في الحمايةالاجتماعية وتعزيز الامتثال للتشريعات ذات العلاقة، والحصول على اعتراف بمستوىالالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية على المستوى الدولي، وتشجيع المنشآت علىتطبيق ونشر الممارسات الفضلى في بيئة العمل لحماية العاملين من المخاطر المهنيةوالحد من حوادث العمل، وتشجيع الأفراد على الابداع والتميز في مجال البحث العلميفي السلامة والصحة المهنية وإتاحة الفرصة لنشر أعمالهم، إضافة إلى تأهيل المنشآتالتي ترغب في تحسين أدائها بالالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية.

وأشارت المؤسسةأنه بإمكان المنشآت والأفراد الترشح لكل من الجوائز المتعلقة بــ جائزة تميّزللمنشآت من كل قطاع اقتصادي، وجائزة تميّز للأفراد لثلاث مستويات، وجائزة للجنةالسلامة والصحة المهنية المتميزة على مستوى القطاعات الاقتصادية ولثلاث مستويات منالمنشآت المشاركة، وجائزة لمشرفي السلامة والصحة المهنية المتميزة ولثلاث مستوياتمن المنشآت المشاركة.

وأوضحت المؤسسة أن الجائزة تُمنحللمنشآت المتميزة في مجالات الالتزام بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنيةوأثر ذلك على انخفاض معدلات إصابات العمل، والدراسات والأبحاث في السلامة والصحةوالمهنية، ومبادرات ميدانية في تحسين مستوى السلامة والصحة المهنية والحد منإصابات العمل في المنشآت، موضحة أنها ستقوم بتقديم درع وشهادة تميّز ومكافآت ماليةللمنشآت والأفراد ولجان السلامة والصحة المهنية ومشرفي السلامة والصحة المهنيةالمتميزين.

ودعت المؤسسةالمنشآت والأفراد إلى الاطلاع على تفاصيل الجائزة وشروطها وتعبئة طلب الترشحكاملاً إلكترونياً قبل نهاية الموعد المحدّد لاستقبال طلبات الترشح، من خلال زيارةموقعها الإلكتروني ()، أو مباشرة من خلال الرابط التالي ( ) في حال كان طلب الترشح على مستوىالأفراد، أما على مستوى المنشآت فيمكنهم التقدم بالطلب من خلال الرابط التالي ( ).

وبينت المؤسسةأنه بإمكان المنشآت والأفراد التي ترغب بالمشاركة ولديها استفسارات حول الجائزةالتواصل مع إدارة السلامة المهنية وإصابات العمل بالمؤسسة على هاتف 065501880 فرعي2115، 2103 أو البريد الإلكتروني ([email protected] ) أو زيارة صفحة المؤسسة في الفيس بوكبإسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

MENAFN01042024000072011014ID1108045034

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