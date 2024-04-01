الإعلان عن استقبال طلبات الترشّح لجائزة الضمان الاجتماعي للتميّز في الصّحة والسّلامة المهنيّة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت المؤسسةالعامة للضمان الاجتماعي عن بدء استقبال طلبات الترشح لجائزة الضمان الاجتماعيللتميّز في مجال الصحة والسلامة المهنيّة على مستوى المنشآت والأفراد اعتباراً مناليوم الاثنين الموافق 1/4/2024 ويستمر لغاية 31/5/2024.
وأضافت المؤسسةفي بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الجائزة تهدف إلى نشر ثقافة السلامةوالصحة المهنية وتجذير ثقافة التميز من خلال إبراز دور المؤسسة في الحمايةالاجتماعية وتعزيز الامتثال للتشريعات ذات العلاقة، والحصول على اعتراف بمستوىالالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية على المستوى الدولي، وتشجيع المنشآت علىتطبيق ونشر الممارسات الفضلى في بيئة العمل لحماية العاملين من المخاطر المهنيةوالحد من حوادث العمل، وتشجيع الأفراد على الابداع والتميز في مجال البحث العلميفي السلامة والصحة المهنية وإتاحة الفرصة لنشر أعمالهم، إضافة إلى تأهيل المنشآتالتي ترغب في تحسين أدائها بالالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية.
وأشارت المؤسسةأنه بإمكان المنشآت والأفراد الترشح لكل من الجوائز المتعلقة بــ جائزة تميّزللمنشآت من كل قطاع اقتصادي، وجائزة تميّز للأفراد لثلاث مستويات، وجائزة للجنةالسلامة والصحة المهنية المتميزة على مستوى القطاعات الاقتصادية ولثلاث مستويات منالمنشآت المشاركة، وجائزة لمشرفي السلامة والصحة المهنية المتميزة ولثلاث مستوياتمن المنشآت المشاركة.
وأوضحت المؤسسة أن الجائزة تُمنحللمنشآت المتميزة في مجالات الالتزام بتطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنيةوأثر ذلك على انخفاض معدلات إصابات العمل، والدراسات والأبحاث في السلامة والصحةوالمهنية، ومبادرات ميدانية في تحسين مستوى السلامة والصحة المهنية والحد منإصابات العمل في المنشآت، موضحة أنها ستقوم بتقديم درع وشهادة تميّز ومكافآت ماليةللمنشآت والأفراد ولجان السلامة والصحة المهنية ومشرفي السلامة والصحة المهنيةالمتميزين.
ودعت المؤسسةالمنشآت والأفراد إلى الاطلاع على تفاصيل الجائزة وشروطها وتعبئة طلب الترشحكاملاً إلكترونياً قبل نهاية الموعد المحدّد لاستقبال طلبات الترشح، من خلال زيارةموقعها الإلكتروني ()، أو مباشرة من خلال الرابط التالي ( ) في حال كان طلب الترشح على مستوىالأفراد، أما على مستوى المنشآت فيمكنهم التقدم بالطلب من خلال الرابط التالي ( ).
وبينت المؤسسةأنه بإمكان المنشآت والأفراد التي ترغب بالمشاركة ولديها استفسارات حول الجائزةالتواصل مع إدارة السلامة المهنية وإصابات العمل بالمؤسسة على هاتف 065501880 فرعي2115، 2103 أو البريد الإلكتروني ([email protected] ) أو زيارة صفحة المؤسسة في الفيس بوكبإسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
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