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إطلاق دليل لتسريع عملية تسجيل الأدوية لدى مؤسسة الغذاء والدواء- رابط

4/1/2024 2:30:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء دليلا إرشاديا للتعريف بالوثائق المطلوب إرفاقها ضمن ملفات الأدوية المقدمة للتسجيل لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء .


وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن الدليل جاء لتسريع عملية تسجيل الأدوية مع ضمان جودتها ومأمومنيتها وفاعليتها وبما يعزز الأمن الدوائي ويخلق بدائل علاجية آمنة وفعالة بأسعار تنافسية مناسبة للمواطن تنفيذا التوجيهات الملكية الساميةبهذا الخصوص.


إلى ذلك أضاف مهيدات أن إصدار الدليل جاء بناء على عقد سلسلة ورشات موجهة للصيادلة العاملين في قطاع التسجيل من شركات الأدوية المحلية والأجنبية ومستودعات الأدوية لعرض واقع حال عملية تسجيل الأدوية والوقوف على النواقص الأكثر تكراراوالخروج بتوصيات لاختصار الوقت الذي تستغرقه عملية تسجيل الأدوية .


ويتضمن الدليل شرحا تفصيليا حول متطلبات استلام ملف تسجيل الدواء ومتطلبات تقييم ملفات الأدوية الجديدة وملفات الأدوية التي لها مثيل وملفات الأمصال والمطاعيم وملفات المستحضرات الطبيعية والمستحضرات المحتوية على الفيتامينات والمعادن وملف تركيبة حليب الرضع والأغذية التكميلية وملفات اعتماد الموقع التصنيعي واعتماد ملف التكافؤ الحيوي وتقييم ملفات اليقظة الدوائية ومعاملات التغييرات على الأدوية المسجلة ومتطلبات إنجاز فواتير الاستيراد والتصدير وملخص الاستشارات العلمية ومتطلبات تداول الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والطبيعية .


للاطلاع على الدليل من خلال الرابط

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