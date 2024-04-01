هذا ما أقره النواب في الجلسة الأخيرة من عمر الدورة العادية

MENAFN - Alghad Newspaper) جهاد المنسي

أقر مجلس النواب مشروع قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024، والذي سيتم بموجبه وضع نظام خاص يحدد حجم وطبيعة منشآت الطاقة المتجددة وسعر بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها وأي بدلات أخرى تترتب على هذه المنشآت ، وتنظيم آليات بيع وشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من المنشآت والمساكن التي لديها أنظمة طاقة متجددة لتوليد الطاقة الكهربائي.



وأحال مجلس النواب قرار لجنتهم المالية حول تقارير ديوان المحاسبة للأعوام (2018 و2019 و2020 و 2021) المتعلقة بشبهات الفساد لدائرة مكافحة الفساد، ومخالفات وردت في تقرير اللجنة المالية للنائب العام،جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي.



ويرجح أن تكون جلسة اليوم الاخيرة في عمر الدورة العادية لمجلس الامة التاسع عشر، والتي تنتهي دستوريا بعد 10 أيام في الحادي عشر من نيسان/ ابريل الحالي، وحيث بات متوقعا اتخاذ قرار فص الدورة قبل بداية عطلة العيد، فيما يرجح حل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.



في الجلسة شرع النواب بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة عن السنوات الانفة حيث عقدت اللجنة المالية 151 اجتماعا مع عدد من الوزارات والشركات والمؤسسات التابعة لها، ونتج عن مناقشة التقارير 112 مخرج اعتداء على المال العام أو سوء الإدارة، فيما بلغت المخرجات الرقابية المتضمنة شبهات فساد وتحتاج لمزيد من التحقيق والأدلة 183 مخرجا تضمنت 45 مخرجًا عام 2018 و90 مخرجا عام 2019 و29 مخرجا عام 2020 و19 مخرجا عام 2021.



وبلغت نسبة التحصيلات المالية بحسب ما ورد ضمن تقرير مالية النواب 47% بعد أن بلغ المخرج الرقابي المتضمن تعاقدات والتزامات مالية على أطراف التعاقد أو ذمم مستحقة على مختلف الجهات 60 مخرجا رقابيا بواقع 16 مخرجا عام 2018 بقيمة 1.5 مليون دينار و 14 مخرجا عام 2019 بقيمة 898 ألف دينار و 12 مخرجا عام 2020 بقيمة 2.4 مليون دينار و18 مخرجا عام 2021 بقيمة 108.7 مليون دينار.



وبين قرار اللجنة المالية إحالة 23 قضية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، في عام 2018، و33 في العام 2019، و9 في العام 2020، و6 في العام 2021، وصرف مكافآت وحوافز أو بدل العمل الإضافي للعاملين أو تجاوز سقوف البدلات مخالفات للتشريعات الناظمة، حيث قررت اللجنة بدء إجراء استرداد 197 مخرجا، بواقع 52 مخرجا عام 2018 بقيمة 357.5 ألف دينار و51 مخرجا عام 2019 بقيمة 1,293 مليون دينار و39 مخرجا عام 2020 بقيمة 1.023 مليون دينار و55 مخرجا عام 2021 بقيمة 7,942 مليون دينار.

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