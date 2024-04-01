القضاء يسدل الستار عن أعنف قصة غرامية في الأردن

MENAFN - Alghad Newspaper) موفق كمال

انتهت علاقة غرامية بين شاب وفتاة قاصر بظروف مأساوية أوصلت الأول الى حبل المشنقة، فيما لا تزال الفتاة القاصر قيد المحاكمة، بسبب إجبار ذوي الفتاة على زواجها من ابن عمها بالرغم من أنها لا تحبه.



وكانت محكمة الجنايات الكبرى قضت بالاعدام شنقا على المتهم الذي يرتبط بعلاقة غرامية مع الفتاة القاصر، بعد إدانته بتهمة القتل العمد، كونه أقدم على قتل زوجها بالاتفاق معها ليعيد العلاقة الغرامية إلى سابق عهدها.



وأيدت محكمة التمييز قرار محكمة الجنايات الكبرى وأسدلت بذلك الستار على سيناريو أعنف قصة غرامية، لشاب تعرف على فتاة قاصر.



ووفق وقائع المحاكمة، بدأت العلاقة بتبادل مشاعر عاطفية جياشة بين الطرفين، لكن سرعان ما دخلت هذه العلاقة بمنعطف خطر، بعد أن تقدم ابن عم الفتاة القاصر لخطبتها، ،وبالرغم من رفض الفتاة كونها على علاقة بالمتهم، إلا أنها تعرضت للإجبار من قبل ذويها.

وكان المتهم طلب أكثر من مرة من عشيقته القاصر ان تقدم شكوى لدى حماية الاسرة تعلمهم فيها انها تعرضت للاكراه من اجل الموافقة على خطوبة ابن عمها، لكنها رفضت التوجه إلى حماية الأسرة وتقديم شكوى فيما بدأت تتباحث مع المتهم حول فكرة التخلص من المغدور بقتله.



وكانت القاصر بعد زواجها بأيام تعرضت للضرب من قبل أهلها على إثر خلافها مع المغدور، كذلك ابلغت المتهم إصرارها على قتله، حيث وافق المتهم على فكرة القاصر الإجرامية، واتفقا على قتله خنقا وهو نائم بواسطة قطعة قماش، حيث زودت عنوانها للمتهم عبر الواتساب ليهتدي الى شقتها الواقعة جنوب عمان تمهيدا لقتل المغدور.



وتوجه المتهم الساعة الواحدة فجرا إلى منزل المغدور بعد أن أبلغته عشيقته القاصر أن زوجها خلد للنوم، حيث استقل المتهم مركبة والده وكان يحوز على حربة ذات مقبض حديدي، لاستخدامها وقت اللزوم.



ولدى وصوله شقة المغدور، أخذت القاصر قطعة القماش ووضعتها على فم وأنف زوجها للخلاص منه، فيما حاول المتهم تثبيته، لكن المغدور أبدى مقاومة شديدة، وبعدها اخرج المتهم الحربة ووجه عدة طعنات في صدر المغدور، حيث سقطت منه الحربة، وأمسكها المغدور محاولا الدفاع عن نفسه بعد أن دخل بعراك مع المتهم على إثرها سقطت الحربة مرة اخرى، فأمسكتها القاصر ووجهت لزوجها عدة طعنات جعلته يموت مضرجا بدمائه .



وبعد الانتهاء من ارتكابهما للجريمة ولإخفاء معالمهما والتخلص من الجثة قاما بلف جثة المغدور بواسطة شرشف وكيس بلاستيك، ووحملها المتهم ووضع الجثة في مركبة والده، كذلك عادت القاصر الى شقتها لتنظيف الدماء وإعادة ترتيب المنزل لإخفاء معالم الجريمة.



وتوجه المتهم إلى منطقة حرجية بمنطقة العلكومية وقام بسحب الجثة لطمرها بإحدى الحفر وإخفاء الأداة الحادة (أداة الجريمة) بالقرب من الجثة واتصل بصديقه وأخبره بأنه دعس شخصا، حيث أبلغ الأخير ذوي المتهم، وبعدها توجه والداه وأشقائه إلى مكان تواجد المتهم وشاهدوا الجثة، فيما كان المتهم يبكي حيث قام زوج شقيقته بأخذه إلى منزله وتم إبلاغ الشرطة والتي حضرت على الفور وتبين لهم بأن المغدور قد تعرض للقتل وليس حادث دعس، ومن ثم تم ضبط المتهم وبالتحقيق معه اعترف بقتله المغدور بالاشتراك مع عشيقته القاصر، والتي تم ضبطها أيضاً على سطح العمارة التي تسكنها وبدلالتها تم ضبط كيس بداخله نقود ومصاغ ذهبي وأربع ساعات رجالي وهاتف خلوي ومحفظة جلد وأوراق شخصية للمغدور.

