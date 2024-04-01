الأردن صوت الحكمة

MENAFN - Alghad Newspaper) أدخلت اسرائيل المنطقة في دوامة الصراع المسلح من جديد وحرمت شعوب الشرق الاوسط من نعمة الاستقرار والتنمية ويتم دفع كلفة الصراع دماء وتدميرا كما فعلت بجريمتها وجنون القوة لديها في غزة وأهلها.

ولقد حذ ر الاردن وهو صوت العقل والحكمة غير مرة على لسان جلالة الملك من مخاطر الاهوال التى تهدد المنطقه مع غياب أفق سياسي يضمن للفلسطينين دولة ومستقبلا كريما.

وقد اسدى الاردن هذه النصيحه لكل الرؤساء الامريكيين خصوصا بعد اتفاقات السلام بين اسرائيل ودول عربية والتى رافقت اجواءها في القرن الماضي وبثت بصيص امل بأن القادم أفضل وان السلام يحمل الخير للجميع.في المنطقة.

غير أن اليمين الإسرائيلي المتطرف رفض وعاند بغطرسة هذا المسار وجرف كل محتويات والتزامات وأسس التعاهد التى بنيت عليها اتفاقات السلام طمعا في تنفيذ مخطط المشروع الصهيوني والاستيلاء على كل فلسطين وابعد من ذلك أن اتيح لها ذلك.

وكان المأمول أن يلعب الراعي اي (امريكا) والذى استفرد بمعالجة النزاع بعد عام ١٩٩١ أن يلعب دور الوسيط العادل والحكم الحريص على السلام وتنفيذ تلك الاتفاقات.

بيد انه انحاز بصورة مفضوحة إلى جانب المشروع الصهيوني ووقف إلى جانبه في حرب ظالمه تقتل الأطفال وتهدم المنازل وتعيد خلق نكبة لجؤ جديده للشعب الفلسطيني .رغم ان الشعب الفلسطيني ما يزال يناضل دون كلل من أجل استرداد وطنه المسلوب منذ عام ٤٨ والمحتل منذ عام ٦٧.

وفيما يعتبر الغرب ماقامت به المقاومه في ٧ أكتوبر الماض ..سببا للحرب فإنهم يتعامون عن الحقيقه ومؤداها أن تجاهلهم لحقوق الشعب الفلسطيني هو السبب وبيت القصيد.

ثم يعاودون الصحوة بعد هول الصدمةوحجم جرائمهم ويتحدثوا عن حل الدولتين.دون اقتران ذلك بجهد دولى صادق لإنجاز هذا الحل والذ ى بحت أصوات حكومات المنطقه وهي تذكر به كمخرج لعدم انفجار الوضع من جديد ..

.علما بأنه انفجر منذ مطلع هذا القرن مع غزة سبع مرات ومع الضفة الغربيه لم يتوقف وكذلك الحال مع لبنان.

الدرس الذى لقنته المقاومة لقادة الحكم العنصري في تل ابيب للتذكير بالحقوق الفلسطينيه يجب أن يستوعبوه جيدا وان لا يقفزوا ومناصريهم عنه، وان يعودوا دائما لحكمة الاردن حتى يتم قبولهم في المنطقه لان اي مشاريع للتطبيع لن تجني منها اسرائيل فرصة للبقاء مالم تحل القضيه الفلسطينية.