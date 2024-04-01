عشائر الجبور ترفض التشكيك بموقف الأردن حيال العدوان على غزة

MENAFN - Alghad Newspaper)وقال البيان: شهدت بعض الساحات في هذا الوطن العزيز جلبة من ممرات ضيقة يتسلل إليها نفر من العابثين أدعياء غيرة الزائفة والمزاودة الرخيصة على قيادة الوطن والشعب الأردني الأبي وكافة مؤسسات الدولة الأردنية.

وأضاف: "نحن في هذا الحمى العربي الأردني الهاشمي قيادة وحكومة وشعباً ومؤسسات الدولة كافة قدرنا عبر التاريخ أن نكون دائماً مع الشعب الفلسطيني الشقيق، لينال حقوقه الشرعية التي أقرها التاريخ والقرارات الأممية والشرعية الدولية، ومنذ بدء العدوان البربري الهمجي الغاشم على الأشقاء في غزة".



وأضاف، "لم يال جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم جهداً وجاب معظم الدول لا سيما تلك المؤثرة في القرار العالمي بغية وقف هذه الحرب والإبادة الجماعية للأبرياء من كبار السن والنساء والأطفال والتجويع ، إلى أن صدر قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بوقف إطلاق النار تمهيداً لوقف هذه الحرب وجرائمها البشعة. كما أن موقف الحكومة الأردنية السياسي والإنساني والإغاثي ممثلة بوزارة الخارجية بتوجيهات ملكية متقدم جداً على كل الأطراف عربياً وعالمياً، وهذا هو موقف قيادتنا وشعبنا وحكومتنا ودولتنا المستند للثوابت الوطنية والمنسجم تماماً مع الإرث التاريخي والعروبي والقومي والإسلامي تجاه أمتنا وقضاياها وفي مقدمتها دائماً قضية العرب المركزية القضية الفلسطينية".



ولفت إلى أن "مواقف قيادتنا وتضحيات شعبنا وجيشنا الباسل وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن الوطن حقائق في صفحات التاريخ كتبت بدماء الشهداء الأبرار في ساحات الوغى في فلسطين العروبة وحيثما يتطلب الواجب المقدس وطنياً وعربياً، حيث لم ولن تغيب هذه الحقائق عن ضمائر الأحرار مهما حاول البعض إنكارها وتشويهها بمواقف ونداءات مشـبوهة مكشوفة ومفضـوحة. نظامنا الهاشمي نظام حكيم ورحيم وأبوي وعروبي وقومي وإسلامي ودستورنا كفل حق التعبير ضمن الأطر الدستورية والقوانين النافذة ضمن ضوابط تحفظ أمن الوطن ومصالحه العليا دون العبث بالممتلكات العامة والخاصة والإنفلات ونشر الفوضى فضلاً عن النهج القويم الذي دأبت عليه القيادة الرشيدة".



وختم: نحن مع جلالة الملك ومع مواقفه ومع الأجهزة الأمنية الساهرة على أمن الوطن ليبقى حراً قوياً عزيزاً مدافعاً عن قضايا أمته ، وبالتالي ردع كل عابث يعكر صفو الطمأنينة ويتجاوز حدود القانون. حمى الله الوطن وحفظ جلالة الملك وولي عهده الأمين.