التعليم العالي تؤجل إعلان أسماء المستفيدين من المنح والقروض الجامعية

التعليم العالي تؤجل إعلان أسماء المستفيدين من المنح والقروض الجامعية
التاريخ
4/1/2024 2:30:17 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأجيل إعلان أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023-2024.
وكان الإعلان مقرراً اليوم الاثنين الموافق 1-4-2024، ولمدة 48 ساعة عمل إضافية بسبب الحاجة لمزيد من الوقت للإعلان عن النتائج بأعلى مستوى من الدقة والشفافية.
وتعتذر الوزارة عن هذا التأخير لأسباب خارجة عن إرادتها.
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