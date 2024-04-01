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التعليم العالي تؤجل إعلان أسماء المستفيدين من المنح والقروض الجامعية

4/1/2024 2:30:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأجيل إعلان أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023-2024.

وكان الإعلان مقرراً اليوم الاثنين الموافق 1-4-2024، ولمدة 48 ساعة عمل إضافية بسبب الحاجة لمزيد من الوقت للإعلان عن النتائج بأعلى مستوى من الدقة والشفافية.

وتعتذر الوزارة عن هذا التأخير لأسباب خارجة عن إرادتها.

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