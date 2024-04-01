التعليم العالي تؤجل إعلان أسماء المستفيدين من المنح والقروض الجامعية

وكان الإعلان مقرراً اليوم الاثنين الموافق 1-4-2024، ولمدة 48 ساعة عمل إضافية بسبب الحاجة لمزيد من الوقت للإعلان عن النتائج بأعلى مستوى من الدقة والشفافية.

وتعتذر الوزارة عن هذا التأخير لأسباب خارجة عن إرادتها.