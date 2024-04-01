الملك والملكة وولي العهد يستقبلون الرئيس المصري والسيدة عقيلته لدى وصولهما عمان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) استقبل جلالة الملكعبدالله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبداللهالثاني، ولي العهد، اليوم الاثنين، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والسيدةعقيلته انتصار السيسي لدى وصولهما إلى مطار ماركا في عمان.
وجرت للرئيس المصريمراسم استقبال رسمية.
كما كان في الاستقبالرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤونالمغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومديرالمخابرات العامة اللواء أحمد حسني، والسفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة،وعدد من المسؤولين.
ويضم الوفد المرافقللرئيس المصري، وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباسكامل، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء أحمد علي، والسفير المصري لدى المملكةمحمد مرزوق.
MENAFN01042024000072011014ID1108045023
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.