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الملك والملكة وولي العهد يستقبلون الرئيس المصري والسيدة عقيلته لدى وصولهما عمان

4/1/2024 2:30:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استقبل جلالة الملكعبدالله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبداللهالثاني، ولي العهد، اليوم الاثنين، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والسيدةعقيلته انتصار السيسي لدى وصولهما إلى مطار ماركا في عمان.
وجرت للرئيس المصريمراسم استقبال رسمية.

كما كان في الاستقبالرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤونالمغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومديرالمخابرات العامة اللواء أحمد حسني، والسفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة،وعدد من المسؤولين.

ويضم الوفد المرافقللرئيس المصري، وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباسكامل، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء أحمد علي، والسفير المصري لدى المملكةمحمد مرزوق.

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