حصيلة شهداء العدوان على غزة تقترب من 33 ألفا



وأضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ178 على قطاع غزة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم، مؤكدة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 32845 شهيدا و 75392 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

MENAFN01042024000072011014ID1108045019