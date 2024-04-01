حصيلة شهداء العدوان على غزة تقترب من 33 ألفا

حصيلة شهداء العدوان على غزة تقترب من 33 ألفا
التاريخ
4/1/2024 2:30:00 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، واستقبلت المستشفيات 63 شهيدا و94 إصابة جراء تلك المجازر.
وأضافت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ178 على قطاع غزة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم، مؤكدة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 32845 شهيدا و 75392 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
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