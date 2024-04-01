جيش الاحتلال يعترف بإصابة 8 عسكريين في معارك غزة

جيش الاحتلال يعترف بإصابة 8 عسكريين في معارك غزة
التاريخ
4/1/2024 2:30:00 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلالالإسرائيلي، اليوم الاثنين، إصابة 8 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24الماضية.
وفي اليوم الـ178للحرب على غزة، والـ22 من شهر رمضان المبارك، انسحب جيش الاحتلال بشكل كامل منداخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بعد عملية استمرت نحو أسبوعين، في حين دارت معاركضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال بمدينتي غزة وخان يونس.
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