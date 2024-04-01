جيش الاحتلال يعترف بإصابة 8 عسكريين في معارك غزة

وفي اليوم الـ178للحرب على غزة، والـ22 من شهر رمضان المبارك، انسحب جيش الاحتلال بشكل كامل منداخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بعد عملية استمرت نحو أسبوعين، في حين دارت معاركضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال بمدينتي غزة وخان يونس.

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