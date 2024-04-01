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مقتل 7 أشخاص بهجوم إسرائيلي استهدف السفارة الإيرانية بدمشق

4/1/2024 2:30:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال السفير الإيراني في دمشق حسين اكبري إن الهجوم على القنصلية الإيرانية أدى لمقتل نحو 7 بينهم 3 عسكريين.


وأضاف اكبري أن الهجومتم بستة صواريخ أطلقتها مقاتلات "إف 35" من جهة الجولان المحتل.

واستهدفت صواريخإسرائيلية، لليوم الثاني على التوالي، الأراضي السورية، حيث دمرت بناء ملحقابالسفارة الإيرانية على أوتستراد المزة بالعاصمة دمشق، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاصكحصيلة أولية وسط معلومات مؤكدة عن استهداف شخصية قيادية إيرانية، بحسب بيان سابق للمرصدالسوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد السوريأمس الأحد، إلى أن ما لا يقل عن 4 صواريخ إسرائيلية استهدفت منطقة البحوث العلميةفي جمرايا بدمشق، ما أدى لاندلاع النيران في الموقع، فيما حاولت الدفاعات الجويةالتابعة للنظام التصدي لأهداف في سماء المنطقة.

وبالتوازي مع الهجوم،هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع المستهدف.

وأحصى المرصد السوريلحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2024، 30 مرة استهدفت خلالها "إسرائيل" الأراضيالسورية، 22 منها جوية و8 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 59 هدفاًما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضرباتبمقتل 115 من العسكريين بالإضافة لإصابة 47 آخرين منهم بجراح متفاوتة.

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