مقتل 7 أشخاص بهجوم إسرائيلي استهدف السفارة الإيرانية بدمشق

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال السفير الإيراني في دمشق حسين اكبري إن الهجوم على القنصلية الإيرانية أدى لمقتل نحو 7 بينهم 3 عسكريين.
وأضاف اكبري أن الهجومتم بستة صواريخ أطلقتها مقاتلات "إف 35" من جهة الجولان المحتل.
واستهدفت صواريخإسرائيلية، لليوم الثاني على التوالي، الأراضي السورية، حيث دمرت بناء ملحقابالسفارة الإيرانية على أوتستراد المزة بالعاصمة دمشق، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاصكحصيلة أولية وسط معلومات مؤكدة عن استهداف شخصية قيادية إيرانية، بحسب بيان سابق للمرصدالسوري لحقوق الإنسان.
وأشار المرصد السوريأمس الأحد، إلى أن ما لا يقل عن 4 صواريخ إسرائيلية استهدفت منطقة البحوث العلميةفي جمرايا بدمشق، ما أدى لاندلاع النيران في الموقع، فيما حاولت الدفاعات الجويةالتابعة للنظام التصدي لأهداف في سماء المنطقة.
وبالتوازي مع الهجوم،هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع المستهدف.
وأحصى المرصد السوريلحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2024، 30 مرة استهدفت خلالها "إسرائيل" الأراضيالسورية، 22 منها جوية و8 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 59 هدفاًما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.
وتسببت تلك الضرباتبمقتل 115 من العسكريين بالإضافة لإصابة 47 آخرين منهم بجراح متفاوتة.
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