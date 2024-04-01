مقتل قياديين في فيلق القدس بالقصف الإسرائيلي على دمشق

كما أعلنت وسائل إعلامإيرانية مقتل العميد حسين أمين الله، أحد قادة فيلق القدس في الهجوم الإسرائيليعلى دمشق. ونقلت وكالة "تسنيم"الإيرانية للأنباء عن مصادر مسؤولة سقوط 5 قتلى في الضربة الإسرائيلية علىالقنصلية الإيرانية.

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