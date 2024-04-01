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مقتل قياديين في فيلق القدس بالقصف الإسرائيلي على دمشق

4/1/2024 2:29:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت هيئة البثالإسرائيلية إن الجيش انتظر مغادرة القنصل الإيراني واستهدف محمد رضا زاهديالقيادي في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأضافت الهيئة أنالقصف في سوريا اليوم الاثنين بمثابة رسالة من الجيش إلى حزب الله.

كما أعلنت وسائل إعلامإيرانية مقتل العميد حسين أمين الله، أحد قادة فيلق القدس في الهجوم الإسرائيليعلى دمشق.

ونقلت وكالة "تسنيم"الإيرانية للأنباء عن مصادر مسؤولة سقوط 5 قتلى في الضربة الإسرائيلية علىالقنصلية الإيرانية.

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