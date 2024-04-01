مقتل قياديين في فيلق القدس بالقصف الإسرائيلي على دمشق

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت هيئة البثالإسرائيلية إن الجيش انتظر مغادرة القنصل الإيراني واستهدف محمد رضا زاهديالقيادي في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأضافت الهيئة أنالقصف في سوريا اليوم الاثنين بمثابة رسالة من الجيش إلى حزب الله.
كما أعلنت وسائل إعلامإيرانية مقتل العميد حسين أمين الله، أحد قادة فيلق القدس في الهجوم الإسرائيليعلى دمشق.
ونقلت وكالة "تسنيم"الإيرانية للأنباء عن مصادر مسؤولة سقوط 5 قتلى في الضربة الإسرائيلية علىالقنصلية الإيرانية.
MENAFN01042024000072011014ID1108045016
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.