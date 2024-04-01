كوهين: سندخل رفح ونجلي 1.4 مليون فلسطيني منها

من جانبه، قال وزيرتطوير النقب والجليل الإسرائيلي يتسحاق فاسرلاوف إن "النصر الكامل على حركةالمقاومة الإسلامية (حماس) يتطلب إعادة توطين اليهود في غزة".

وفي اليوم الـ178للحرب على غزة، والـ22 من شهر رمضان المبارك، انسحب جيش الاحتلال بشكل كامل منداخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بعد عملية استمرت نحو أسبوعين، في حين دارت معاركضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال بمدينتي غزة وخان يونس.