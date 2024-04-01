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الملك والرئيس المصري يؤكدان ضرورة التوصل لهدنة إنسانية ووقف شامل لإطلاق النار في غزة

4/1/2024 2:29:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد جلالة الملكعبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، ضرورة التوصللهدنة إنسانية ووقف شامل لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت.
وشدد الزعيمان، خلاللقائهما في قصر بسمان الزاهر، على أهمية مواصلة الدفع باتجاه فتح المعابر البريةوإزالة جميع العوائق أمام وصول المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء غزة بشكل عاجلوعلى المستوى المطلوب.

وبين الزعيمان، بحضورسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أن الأوضاع الإنسانية الكارثيةالتي يشهدها القطاع تتطلب تحركا فوريا من قبل المجتمع الدولي للحد من تفاقمها.

وتم التأكيد على إدامةالتنسيق الوثيق بين البلدين حيال مختلف التطورات، إذ أعرب جلالته عن تقديره للجهودالمستمرة التي تبذلها الشقيقة مصر بقيادة الرئيس السيسي للتوصل لهدنة إنسانية فيغزة.

وحذر الزعيمان منخطورة استمرار الحرب على غزة، وأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحقالفلسطينيين بالضفة الغربية، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيالقدس.

وأعاد جلالة الملكوالرئيس المصري التأكيد على رفضهما لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين بالضفةالغربية وغزة، ولمحاولات الفصل بينهما، محذرين من العواقب الخطيرة لأية عمليةعسكرية في رفح.

وشدد الزعيمان علىضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساسحل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوطالرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد الزعيمانتأكيدهما على وقوف الأردن ومصر إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في الحصول علىكامل حقوقه المشروعة، ومساندتهما لأية خطوات من شأنها تلبية تطلعاته.

وحضر اللقاء رئيسالوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربينأيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومدير المخابرات العامةاللواء أحمد حسني، والسفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، والوفد المصري المرافقللرئيس السيسي.

وأقام جلالة الملكعبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، بحضور سمو الأمير الحسين بنعبدالله الثاني ولي العهد، مأدبة إفطار تكريما للرئيس المصري عبدالفتاح السيسيوالسيدة عقيلته انتصار السيسي والوفد المرافق.

وودع جلالة الملكوجلالة الملكة، بمطار ماركا، اليوم الاثنين، الرئيس المصري والسيدة عقيلته، لدىمغادرتهما عمان.

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