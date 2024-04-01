الملك والرئيس المصري يؤكدان ضرورة التوصل لهدنة إنسانية ووقف شامل لإطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكد جلالة الملكعبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، ضرورة التوصللهدنة إنسانية ووقف شامل لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت.
وشدد الزعيمان، خلاللقائهما في قصر بسمان الزاهر، على أهمية مواصلة الدفع باتجاه فتح المعابر البريةوإزالة جميع العوائق أمام وصول المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء غزة بشكل عاجلوعلى المستوى المطلوب.
وبين الزعيمان، بحضورسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أن الأوضاع الإنسانية الكارثيةالتي يشهدها القطاع تتطلب تحركا فوريا من قبل المجتمع الدولي للحد من تفاقمها.
وتم التأكيد على إدامةالتنسيق الوثيق بين البلدين حيال مختلف التطورات، إذ أعرب جلالته عن تقديره للجهودالمستمرة التي تبذلها الشقيقة مصر بقيادة الرئيس السيسي للتوصل لهدنة إنسانية فيغزة.
وحذر الزعيمان منخطورة استمرار الحرب على غزة، وأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحقالفلسطينيين بالضفة الغربية، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيالقدس.
وأعاد جلالة الملكوالرئيس المصري التأكيد على رفضهما لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين بالضفةالغربية وغزة، ولمحاولات الفصل بينهما، محذرين من العواقب الخطيرة لأية عمليةعسكرية في رفح.
وشدد الزعيمان علىضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساسحل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوطالرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد الزعيمانتأكيدهما على وقوف الأردن ومصر إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في الحصول علىكامل حقوقه المشروعة، ومساندتهما لأية خطوات من شأنها تلبية تطلعاته.
وحضر اللقاء رئيسالوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربينأيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومدير المخابرات العامةاللواء أحمد حسني، والسفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، والوفد المصري المرافقللرئيس السيسي.
وأقام جلالة الملكعبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، بحضور سمو الأمير الحسين بنعبدالله الثاني ولي العهد، مأدبة إفطار تكريما للرئيس المصري عبدالفتاح السيسيوالسيدة عقيلته انتصار السيسي والوفد المرافق.
وودع جلالة الملكوجلالة الملكة، بمطار ماركا، اليوم الاثنين، الرئيس المصري والسيدة عقيلته، لدىمغادرتهما عمان.
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